"Слава Україні". Принц Гаррі розчулив зверненням в річницю повномасштабної війни (відео)

У четверті роковини великої війни принц Гаррі звернувся до українців з важливим посланням. Він висловив захоплення незламним духом нашого народу та вкотре нагадав, що підтримує Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео в Instagram Superhumans.

Що сказав принц Гаррі українцям

У своєму зверненні він згадав візити до Львова та Києва на запрошення Центру Superhumans і відзначив масштаби випробувань, з якими стикається країна.

"Кожного разу я був глибоко зворушений мужністю, гідністю та незламним духом українського народу. Навіть посеред війни, яка щодня забирає життя мирних жителів та військовослужбовців, життя триває", - сказав принц.

"Я побачив цю силу в центрі Superhumans у квітні, у рішучості тих, хто відновлює свої тіла та своє майбутнє. Я побачив її в стійкості та гордості ветеранів Invictus Games, з якими зустрівся у Ванкувері. І я побачив її в очах українців в Києві - очах, які несуть біль і непохитну надію”, - додав він.

Гаррі відзначив, що українці стали неймовірним прикладом для світу.

"Ви показали, як виглядає справжня стійкість. Нагадали нам всім, що свобода та незалежність ніколи не бувають гарантованими. Їх потрібно захищати й боронити, коли це необхідно", - зазначив він.

Звертаючись до тих, хто на передовій та у тилу, Гаррі закликав залишатися сильними, відважними та зберігати надію. Він також нагадав, що світ на боці України.

"Ваша сила надихає світ, ваша відвага єднає нас, а надія освітлює шлях уперед. Будь ласка, знайте: ви не самі. Світ стоїть поруч з вами. І ми щодня вчимося у вас мужності. Залишайтеся сильними. Залишайтеся відважними. Зберігайте надію. Слава Україні", - додав він.



Що відомо про візити принца Гаррі в Україну

Принц Гаррі був в Україні двічі за час повномасштабної війни. Спочатку він вразив неанонсованою появою у Львові в квітні 2025 року, побувавши у клініці, де надають допомогу пораненим військовим.

Вже 12 вересня він прибув до Києва, де відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні, зустрівся з ветеранами, побував біля зруйнованого внаслідок російської атаки житлового будинку та вшанував пам'ять полеглих воїнів біля меморіалу на Майдані Незалежності.