Принц Вільям може стати королем вже за рік - ЗМІ

В мережі обговорюють можливу передачу британського престолу головному спадкоємцю принцу Вільяму. Син короля може сісти на трон вже наступного року.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у своєму блозі заявив британський журналіст Роб Шутер з посиланням на джерела.

Що каже журналіст про майбутнє принца Вільяма

За його словами, у королівських колах все голосніше лунають чутки про плани Чарльза III передати трон сину. Це може статися протягом наступного року.

"Офіційною і ретельно продуманою причиною називають стан здоров'я монарха", - зазначив він.

Водночас жодних публічних оголошень, конституційних кроків чи офіційних підтверджень з боку палацу не було.

"Але численні джерела наполягають, що розмови про терміни передачі влади вже не є гіпотетичними", - додав журналіст.

Король Чарльз III може передати трон сину (фото: Getty Images)

Якою буде заміна короля

За словами високопоставленого придворного, перехід буде "виваженим і гідним", а питання здоров'я стане ідеальним поясненням.

Інсайдери кажуть, що король Великої Британії "твердо вирішив контролювати наративи" щодо фінального етапу свого правління.

Після десятиліть він не хоче, щоб здалося, наче він зрікається престолу під тиском.

Додаткову тінь на монархію кинув скандал з колишнім принцом Ендрю. Втім, король чітко висловив свою позицію щодо родича.

За словами Шутера, в королівських колах все більше визнають, що Вільям є неофіційним королем.

"Його постійна присутність на публіці, дипломатичні зобов'язання та твердий підхід до сімейних відносин непомітно підкріпили це сприйняття", - зазначив журналіст.

Принц Вільям готується стати королем (фото: Getty Images)

Що казав принц Вільям про майбутнє монархії

В жовтні 2025 року в інтерв’ю канадському актору Юджину Леві принц вперше заявив про плани запровадити зміни на краще в житті королівства.

"Мені подобається ідея, що я можу щось оновити. Це не про радикальні кроки, а про ті зміни, які, як на мене, давно на часі", - зазначив тоді він.

Майбутній король наголосив на важливості збереження традицій, але також зауважив, що деякі з них вже можуть не відповідати сучасній реальності.

Принц Вільям також зізнався, що не прокидається з думкою про майбутнє на престолі. Він серйозно ставлюся до своїх обов'язків, але не хоче, що вони ним володіли.

"Якщо я не буду вірним собі, своїм переконанням і цінностям, то не має значення, хто ти є, все це втратить сенс", - сказав він.