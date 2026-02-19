ua en ru
Скандального принца Ендрю заарештували: що відомо

Четвер 19 лютого 2026 13:05
Скандального принца Ендрю заарештували: що відомо Брат короля Чарльза III опинився за гратами (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, який втратив титул принца через зв'язки з Джеффрі Епштейном та скандальні звинувачення, був заарештований. У його будинках проводяться обшуки.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

За що заарештували брата короля Чарльза III

У заяві британської поліції зазначено, що 19 лютого було заарештовано чоловіка віком понад 60 років із Норфолка за підозрою у службовій неправомірності. Також проходили обшуки за адресами у графствах Беркшир і Норфолк.

Ім'я затриманого офіційно правоохоронці не назвали, але деталі справи співпадають з даними про Маунтбеттен-Віндзора. Зокрема поліцейські авто були помічені біля помешкання, де він нині проживає.

Ендрю підозрюють у зловживанні службовим становищем в період, коли він обіймав посаду торгового посланця Великої Британії. Тоді він міг передавати конфіденційну інформацію Епштейну.

Поліція також підтвердила, що затриманий наразі перебуває під вартою.


Що відомо про зв'язки Ендрю з Епштейном

Він давно був під пильною увагою через свої стосунки з бізнесменом та цивільні судові справи, пов'язані з ним.

В жовтні минулого року король Британії Чарльз III позбавив брата титула принца через його гучне минуле. Крім того, він втратив право залишатися в будинку біля Віндзорського замку.

Ендрю послідовно заперечував свої зв'язки з Епштейном та звинувачення, які лунали на його адресу. З посмертних мемуарів однієї з жертв бізнесмена Вірджинії Джуффре стало відомо, що вона тричі мала інтимні стосунки з Ендрю, коли була неповнолітньою.

Електронні листи 2011 року також показали, що він мав контакти із засудженим за сексуальні злочини проти неповнолітніх Епштейном, що викликало широкий суспільний резонанс.

Скандального принца Ендрю заарештували: що відомо Якими були зв'язки Ендрю з Епштейном (фото: Getty Images)

