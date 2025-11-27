Экс-участница "Холостяка" раскрыла правду о скандалах на проекте

Надежда Авраменко, участница 14 сезона "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком, поделилась закулисными подробностями. Она рассказала, действительно ли девушки ссорятся, или только хайпуют ради внимания зрителей.

Что сказала Надежда о скандалах на "Холостяке"

Она призналась, что споры между девушками возникали по разным причинам. Так, кто-то чувствовал конкуренцию, а кто-то стремился привлечь к себе внимание.

"Здесь очень по-разному. Были девушки, которые, это было очень видно, чувствовали конкуренцию. А были девушки, которые просто не разбирались в ситуациях и начинали добавлять огня, чтобы привлечь к себе внимание. Оба варианта там были", - рассказала она.

Кроме того, Авраменко поделилась отношением к участницам проекта. Она раскрыла, изменились ли ее выводы о "соперницах" уже после просмотра шоу.

"Девушки, которые мне не нравились с самого начала, не нравятся и сейчас. Мое мнение не менялось, поэтому ни в ком не разочаровалась. Мои выводы относительно девушек были сразу правильными", - рассказала она.

Надежда также назвала участниц, с которыми не удалось найти общий язык. Это тренер Ольга, Валерия и Оксана, хотя с последней она иногда общалась в доме.

"Но как человек она мне не зашла", - отметила она.

Надя из "Холостяка" о скандалах на проекте (фото: пресс-служба)

Скандал с Софией Шамией - "спланированная акция"?

Прокомментировала экс-участница и перепалку между Оксаной и "Мисс Украина-2023", в результате которой последняя внезапно покинула проект. Надежда честно призналась, что сама не поняла причин ссоры.

"Вообще не понимаю, что это было. По моему мнению, я никого не защищаю сейчас, это можно было решить лично. Если у Оксаны были какие-то вопросы к Софии, то они могли поговорить об этом не так", - сказала она.

Напомним, ранее Надежда из "Холостяка" раскрыла правду о Цымбалюке и назвала идеальную для него женщину.