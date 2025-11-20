"Відчувалась конкуренція": учасниця "Холостяка" назвала дівчат, які її дратували

Яна Андрієнко, яка залишила реаліті "Холостяк" у випуску за 14 листопада, висловилася про конкуренцію на шоу. Виявилося, вчителька подружилася не з усіма учасницями.

Про це Яна розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Які учасниці дратували Андрієнко

Яна не стала приховувати імен та прямо сказала, хто серед дівчат їй точно не імпонував. Йшлося про власницю весільної агенції Дашу Романець та модель Діану Зотову.

"Даша "Лебідь" часто намагалась зачепити, Діана кидала репліки про "вчителювання". Але загалом ні, я нормально ставилась до дівчат", - розповіла Яна.

За словами вчительки, сварки на реаліті відбувалися навіть поза камерами. Але в кадрі їх було більше.

"Допоки ми були на проєкті - відчувалась конкуренція, звісно ж. Ми менше сварились без камер", - пояснила Яна.

Учасниця "Холостяка" висловилася про конкуренцію на реаліті (фото: прес-служба)

На реаліті дівчата живуть у декількох кімнатах. Яна "ділила" квадратні метри з Надін, Ірою та Оксаною. А ще Андрієнко назвала дівчат, з якими не подружилася на реаліті.

"Я не підтримую спілкування з Надін, Ірою, Лєрою, Вікою та Ніколєттою", - сказала вчителька.

І зараз, коли Яна дивиться проєкт в ефірі та всі вже знають, що вона залишила реаліті, вчителька прямо каже: ні про що не шкодує.

"Ні, жодного разу не шкодувала. Це дуже крутий досвід та вихід із зони комфорту. Мені сподобалось, навіть враховуючи такий результат", - зізналася Андрієнко.