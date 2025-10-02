Без "Барселони", але з "Карабахом: хто лідирує в Лізі чемпіонів після двох турів
Шість команд мають стовідсотковий результат після двох турів Ліги чемпіонів. Серед них – три клуби, де грають українські легіонери.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Очікувані та несподівані лідери
Другий тур ЛЧ приніс декілька несподіваних підсумків протистоянь та загалом видався достатньо результативним. Крім того, 7 з 18-ти матчів завершились розгромною перемогою однієї з команд.
Ліга чемпіонів-2025/26, результати 1-го туру
Вівторок, 30 вересня
- "Аталанта" (Італія) – "Брюгге" (Бельгія) – 2:1
- "Кайрат" (Казахстан) – "Реал" (Іспанія) – 0:5
- "Атлетіко" (Іспанія) – "Айнтрахт" (Німеччина) – 5:1
- "Буде-Глімт" (Норвегія) – "Тоттенхем" (Англія) – 2:2
- "Галатасарай" (Туреччина) – "Ліверпуль" (Англія) – 1:0
- "Інтер" (Італія) – "Славія" (Чехія) – 3:0
- "Марсель" (Франція) – "Аякс" (Нідерланди) – 4:0
- "Пафос" (Кіпр) – "Баварія" (Німеччина) – 1:5
- "Челсі" (Англія) – "Бенфіка" (Португалія) – 1:0
Середа, 1 жовтня
- "Карабах" (Азербайджан) – "Копенгаген" (Данія) – 2:0
- "Юніон" (Бельгія) – "Ньюкасл" (Англія) – 0:4
- "Арсенал" (Англія) – "Олімпіакос" (Греція) – 2:0
- "Байєр" (Німеччина) – ПСВ (Нідерланди) – 1:1
- "Барселона" (Іспанія) – ПСЖ (Франція) – 1:2
- "Боруссія" Д (Німеччина) – "Атлетік" (Іспанія) – 4:1
- "Вільярреал" (Іспанія) – "Ювентус" (Італія) – 2:2
- "Монако" (Франція) – "Манчестер Сіті" (Англія) – 2:2
- "Наполі" (Італія) – "Спортінг" (Португалія) – 2:1
Після двох матчів шість команд демонструють стовідсотковий результат. Серед них – ПСЖ Іллі Забарного, "Реал" Андрія Луніна та "Карабах" Олексія Кащука.
Натомість "Бенфіка" Анатолія Трубіна та Георгія Судакова поступилась в обох іграх.
Турнірна таблиця, топ-6
- "Баварія" – 6 очок (м'ячі – 8:2)
- "Реал" – 6 (7:1)
- ПСЖ – 6 (6:1)
- "Інтер" – 6 (5:0)
- "Арсенал" – 6 (4:0)
- "Карабах" – 6 (5:2)
Хто лідирує серед бомбардирів
Гонку голеадорів очолив французький нападник "Реала" Кіліан Мбаппе. У 2-му турі він відзначився хет-триком проти "Кайрата", а загалом в його активі вже 5 голів.
У спину йому дихає англієць Гаррі Кейн з "Баварії" – 4. Ще три футболісти забили в двох матчах по 3 голи.
Найкращі бомбардири:
- 1. Кіліан Мбаппе ("Реал") – 5 голів
- 2. Гаррі Кейн ("Баварія") – 4
- 3-5. Йонатан Буркхардт ("Айнтрахт") – 3
- 3-5. Ентоні Гордон ("Ньюкасл") – 3
- 2-5. Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") – 3
Як зіграли українці
Забарний з ПСЖ зіграв повний поєдинок проти "Барселони", в кількох випадках врятував свою команду від голу та допоміг здобути перемогу – 2:1.
Трубін та Судаков вийшли у старті "Бенфіки" проти "Челсі". Трубін відіграв увесь час, Судакова – замінили на 77-й хвилині. Віце-чемпіон Португалії зазнав другої поразки в турнірі – 0:1.
Кащук з "Карабаха" в матчі з "Копенгагеном" вийшов у старті та провів на полі 70 хвилин. "Карабах" переміг – 2:1.
Лунін з "Реала" був у заявці на гру проти "Кайрата" (5:0), проте весь матч провів на лаві для запасних.
Роман Яремчук з "Олімпіакоса" пропустив матч з "Арсеналом" (0:2) через травму.
Коли наступний тур
Матчі 3-го туру Ліги чемпіонів відбудуться 21-22 жовтня.
"Бенфіка" Трубіна та Судакова зіграє на виїзді проти англійського "Ньюкасла". ПСЖ Забарного – завітає до німецького Леверкузена на матч з "Байєром".
"Карабах" Кащука в іспанському Більбао протистоятиме "Атлетіку", а "Олімпіакос" Яремчука, також у гостях – "Барселоні". "Реал" Луніна вдома зіграє з італійським "Ювентусом".
