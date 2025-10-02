ua en ru
Без "Барселони", але з "Карабахом: хто лідирує в Лізі чемпіонів після двох турів

Четвер 02 жовтня 2025 08:56
Фото: "Карабах" – серед лідерів ЛЧ (x.com/fkqarabagh)
Автор: Андрій Костенко

Шість команд мають стовідсотковий результат після двох турів Ліги чемпіонів. Серед них – три клуби, де грають українські легіонери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Очікувані та несподівані лідери

Другий тур ЛЧ приніс декілька несподіваних підсумків протистоянь та загалом видався достатньо результативним. Крім того, 7 з 18-ти матчів завершились розгромною перемогою однієї з команд.

Ліга чемпіонів-2025/26, результати 1-го туру

Вівторок, 30 вересня

  • "Аталанта" (Італія) – "Брюгге" (Бельгія) – 2:1
  • "Кайрат" (Казахстан) – "Реал" (Іспанія) – 0:5
  • "Атлетіко" (Іспанія) – "Айнтрахт" (Німеччина) – 5:1
  • "Буде-Глімт" (Норвегія) – "Тоттенхем" (Англія) – 2:2
  • "Галатасарай" (Туреччина) – "Ліверпуль" (Англія) – 1:0
  • "Інтер" (Італія) – "Славія" (Чехія) – 3:0
  • "Марсель" (Франція) – "Аякс" (Нідерланди) – 4:0
  • "Пафос" (Кіпр) – "Баварія" (Німеччина) – 1:5
  • "Челсі" (Англія) – "Бенфіка" (Португалія) – 1:0

Середа, 1 жовтня

  • "Карабах" (Азербайджан) – "Копенгаген" (Данія) – 2:0
  • "Юніон" (Бельгія) – "Ньюкасл" (Англія) – 0:4
  • "Арсенал" (Англія) – "Олімпіакос" (Греція) – 2:0
  • "Байєр" (Німеччина) – ПСВ (Нідерланди) – 1:1
  • "Барселона" (Іспанія) – ПСЖ (Франція) – 1:2
  • "Боруссія" Д (Німеччина) – "Атлетік" (Іспанія) – 4:1
  • "Вільярреал" (Іспанія) – "Ювентус" (Італія) – 2:2
  • "Монако" (Франція) – "Манчестер Сіті" (Англія) – 2:2
  • "Наполі" (Італія) – "Спортінг" (Португалія) – 2:1

Після двох матчів шість команд демонструють стовідсотковий результат. Серед них – ПСЖ Іллі Забарного, "Реал" Андрія Луніна та "Карабах" Олексія Кащука.

Натомість "Бенфіка" Анатолія Трубіна та Георгія Судакова поступилась в обох іграх.

Турнірна таблиця, топ-6

  1. "Баварія" – 6 очок (м'ячі – 8:2)
  2. "Реал" – 6 (7:1)
  3. ПСЖ – 6 (6:1)
  4. "Інтер" – 6 (5:0)
  5. "Арсенал" – 6 (4:0)
  6. "Карабах" – 6 (5:2)

Без &quot;Барселони&quot;, але з &quot;Карабахом: хто лідирує в Лізі чемпіонів після двох турів

Хто лідирує серед бомбардирів

Гонку голеадорів очолив французький нападник "Реала" Кіліан Мбаппе. У 2-му турі він відзначився хет-триком проти "Кайрата", а загалом в його активі вже 5 голів.

У спину йому дихає англієць Гаррі Кейн з "Баварії" – 4. Ще три футболісти забили в двох матчах по 3 голи.

Найкращі бомбардири:

  • 1. Кіліан Мбаппе ("Реал") – 5 голів
  • 2. Гаррі Кейн ("Баварія") – 4
  • 3-5. Йонатан Буркхардт ("Айнтрахт") – 3
  • 3-5. Ентоні Гордон ("Ньюкасл") – 3
  • 2-5. Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті") – 3

Як зіграли українці

Забарний з ПСЖ зіграв повний поєдинок проти "Барселони", в кількох випадках врятував свою команду від голу та допоміг здобути перемогу – 2:1.

Трубін та Судаков вийшли у старті "Бенфіки" проти "Челсі". Трубін відіграв увесь час, Судакова – замінили на 77-й хвилині. Віце-чемпіон Португалії зазнав другої поразки в турнірі – 0:1.

Кащук з "Карабаха" в матчі з "Копенгагеном" вийшов у старті та провів на полі 70 хвилин. "Карабах" переміг – 2:1.

Лунін з "Реала" був у заявці на гру проти "Кайрата" (5:0), проте весь матч провів на лаві для запасних.

Роман Яремчук з "Олімпіакоса" пропустив матч з "Арсеналом" (0:2) через травму.

Коли наступний тур

Матчі 3-го туру Ліги чемпіонів відбудуться 21-22 жовтня.

"Бенфіка" Трубіна та Судакова зіграє на виїзді проти англійського "Ньюкасла". ПСЖ Забарного – завітає до німецького Леверкузена на матч з "Байєром".

"Карабах" Кащука в іспанському Більбао протистоятиме "Атлетіку", а "Олімпіакос" Яремчука, також у гостях – "Барселоні". "Реал" Луніна вдома зіграє з італійським "Ювентусом".

Раніше ми розповіли про вдалий дебют юного українського воротаря в мадридському "Реалі".

Також читайте про важливі зміни, які ФІФА вводить у виконання пенальті.

