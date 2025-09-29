ФІФА вводить кардинальні зміни у пенальті: один удар - і кінець розіграшу

ФІФА готує масштабну реформу у системі пенальті: повторні удари будуть заборонені, а промахи відразу призводитимуть до удару від воріт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Bild.

Що зміниться у правилах пенальті

Згідно з планами ФІФА, гравці матимуть лише один шанс для пробиття пенальті. Якщо м’яч промахнеться, негайно призначається удар від воріт, незалежно від того, куди відскочив м’яч.

"Це полегшить роботу воротарів та суддів і зробить гру більш прозорою", - пояснив колишній іспанський арбітр Едуардо Ітурральде.

Роль Колліни та Інфантіно у реформі

Керівник арбітражного комітету ФІФА П’єрлуїджі Колліна разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно активно просувають реформу.

Колліна називає її "благословенням для воротарів" та критикує гравців, які чекають у штрафному майданчику на повторні удари, порівнюючи це з кінними перегонами.

Процедура затвердження нових правил

Для остаточного введення змін потрібне схвалення Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB).

Після тестових матчів без повторних пенальті щорічні загальні збори IFAB мають дати "зелене світло", для чого необхідно три чверті голосів членів ради.

Чотири голоси належать ФІФА, а ще чотири - Великій Британії, тож ФІФА знадобляться ще щонайменше два додаткові голоси британських асоціацій.

Коли зміни можуть набути чинності

Нові правила можуть вступити в силу вже з сезону 2026/27.

Це означатиме, що Чемпіонат світу 2026 року в Канаді, Мексиці та США може стати останнім великим турніром із традиційними пенальті.