"Реал" з хет-триком Мбаппе розбив "Кайрат" у Лізі чемпіонів: результати перших матчів вівторка

Алмати, Вівторок 30 вересня 2025 21:40
UA EN RU
"Реал" з хет-триком Мбаппе розбив "Кайрат" у Лізі чемпіонів: результати перших матчів вівторка Фото: "Реал" має стовідсотковий результат у ЛЧ (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Андрій Костенко

Мадридський "Реал" не залишив каменя на камені від "Кайрата" у виїздному матчі в Алмати. Перемогу "вершковим" приніс хет-трик Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Ліга чемпіонів, основний етап, 2-й тур

"Кайрат" – "Реал" – 0:5

Голи: Мбаппе, 25 (пенальті), 52, 73, Камавінга, 83, Діас, 90+3

"Аталанта" – "Брюгге" – 2:1

Голи: Самарджіч 74 (пенальті), Пашаліч, 87 – Дзоліс, 38

Розгром в Алмати

"Кайрат" в історичному для себе матчі з "Реалом" гідно виглядав у першому таймі. Тримався в обороні і навіть створював гостроту біля воріт Тібо Куртуа.

Фактично була єдина помилка, коли захисник господарів Сорокін невдало скинув м'яч воротарю Каламурзі і той був змушений сфолити на Мастантуоно. Покарав за це казахстанську команду Мбаппе, впевнено реалізувавши пенальті.

А вже після перерви, як це часто буває, більш досвідчений колектив показав новачкам урок футболу. Вже на 52-й хвилині Мбаппе в своєму стилі втік від захисту "Кайрата" та оформив дубль. Цікаво, що гольовий пас французу віддав голкіпер Куртуа.

Потім мадридський супербомбардир забив утретє. А довершили розгром Камавінга та Діас.

"Реал" у двох матчах ЛЧ здобув дві перемоги, а Мбаппе забив уже п'ять голів. "Кайрат" зазнав другої поспіль поразки, пропустивши в двох матчах дев'ять м'ячів.

&quot;Реал&quot; з хет-триком Мбаппе розбив &quot;Кайрат&quot; у Лізі чемпіонів: результати перших матчів вівторка

Камбек у Бергамо

У паралельному матчі в італійському Бергамо місцева "Аталанта", що зазнала розгрому в першому турі від ПСЖ (0:4), ледь не поступилась вдруге.

У домашній грі з бельгійським "Брюгге" господарі програли перший тайм. Проте змогли врятуватися в другому. Спочатку Самарджіч реалізував пенальті. А за три хвилини до кінця основного часу перемогу італійцям приніс Пашаліч.

Раніше ми представили повний розклад матчів Ліги чемпіонів 30 вересня.

Також розповіли про вдалий дебют юного українського воротаря в мадридському "Реалі".

