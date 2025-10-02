ua en ru
"Барселона" не пройшла Забарного: українець отримав найвищу оцінку у грі ПСЖ

Четвер 02 жовтня 2025 00:13
"Барселона" не пройшла Забарного: українець отримав найвищу оцінку у грі ПСЖ Ілля Забарний (фото: Getty Imagas)
Автор: Катерина Урсатій

Український захисник Ілля Забарний вперше вийшов у стартовому складі "Парі Сен-Жермен" у Лізі чемпіонів та відіграв повний поєдинок проти "Барселони" в другому турі групового етапу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Дебют у старті та впевнена гра

Раніше Забарний дебютував у головному клубному турнірі Європи виходом на заміну у матчі з "Аталантою" (4:0).

У чемпіонаті Франції він уже встиг провести два поєдинки та забив свій перший гол у складі парижан у ворота "Осера".

На виїзді проти каталонців українець утворив пару центральних захисників із Вілліаном Пачо та провів шостий матч у старті після переходу до ПСЖ.

Вирішальні дії в обороні

Вже на 12-й хвилині Забарний завдавав удару по воротах суперника головою, а невдовзі здійснив вирішальний сейв, коли Ферран Торрес намагався вразити порожні ворота.

Загалом українець заблокував два удари, чотири рази відбирав м’яч та одного разу врятував команду на лінії.

Також захисник виграв 5 із 6 єдиноборств і продемонстрував високу точність передач - 52 з 54 пасів дійшли до партнерів (96%).

ПСЖ здобув вольову перемогу з рахунком 2:1. Після гола Феррана Торреса на 19-й хвилині французька команда зрівняла рахунок завдяки Сенні Маюлу, а вирішальний м’яч на 90-й хвилині забив Гонсалу Рамош після передачі Ашрафа Хакімі.

Як оцінили гру українця

Аналітичний портал SofaScore визнав Забарного найкращим гравцем матчу, оцінивши його виступ у 7,7 бала.

Другими за оцінками стали Нуну Мендеш, який відзначився гольовою передачею, та Ламін Ямаль.

Подальший календар

Після двох стартових перемог у Лізі чемпіонів чинні володарі трофея займають третю позицію в групі.

Наступний матч ПСЖ проведе 21 жовтня проти віцечемпіона Німеччини "Баєра".

Раніше ми розповіли, як "Бенфіка" з Трубіним і Судаковим не встояла проти "Челсі" в Лізі чемпіонів.

Також читайте про вдалий дебют юного українського воротаря в мадридському "Реалі".

