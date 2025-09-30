"Реал" з українським голкіпером переміг "Кайрат" у єврокубку: наш страж воріт відбив пенальті (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Яскравий дебют на євроарені

Уже на 23-й хвилині 18-річний українець відбив пенальті після удару нападника господарів Азамата Туякбаєва.

Illias Voloshyn saves the penalty!!! pic.twitter.com/y5HwkSixAW — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 30, 2025

У підсумку іспанський клуб здобув упевнену перемогу з рахунком 4:1, набрав шість балів і очолив турнірну таблицю після двох турів.

Для Волошина це був перший поєдинок у Юнацькій лізі УЄФА та лише другий офіційний матч за "Реал" U-19. Напередодні він дебютував у чемпіонаті Іспанії у грі проти "Юніоністас де Саламанка" (2:1).

Хто такий Ілля Волошин

Юний голкіпер народився 15 січня 2007 року в Новомосковську (зараз – Самар) на Дніпропетровщині. Займався футболом у юнацькому клубі "Інтер" та Коледжі спорту міста Дніпра.

У 2022 році переїхав до Іспанії, де побував у академіях низки місцевих клубів. До мадридського "Реала" приєднався взимку 2024 року, перейшовши з академії "Райо Махадаонда".

У березні 2025-го "Реал" підписав із українцем новий контракт, розрахований до літа 2029 року.

Волошин – гравець юнацьких збірних України. Виступав за команди U-16, U-17 та U-20.