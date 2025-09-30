ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Реал" з українським голкіпером переміг "Кайрат" у єврокубку: наш страж воріт відбив пенальті (відео)

Алмати, Вівторок 30 вересня 2025 13:30
UA EN RU
"Реал" з українським голкіпером переміг "Кайрат" у єврокубку: наш страж воріт відбив пенальті (відео) Фото: Український воротар "Реала" Ілля Волошин (instagram.com/illia33_v)
Автор: Андрій Костенко

У вівторок, 30 вересня, відбувся матч другого туру Юнацької ліги УЄФА, в якому казахстанський "Кайрат" приймав мадридський "Реал". Ворота іспанського клубу вперше захищав українець Ілля Волошин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Яскравий дебют на євроарені

Уже на 23-й хвилині 18-річний українець відбив пенальті після удару нападника господарів Азамата Туякбаєва.

У підсумку іспанський клуб здобув упевнену перемогу з рахунком 4:1, набрав шість балів і очолив турнірну таблицю після двох турів.

Для Волошина це був перший поєдинок у Юнацькій лізі УЄФА та лише другий офіційний матч за "Реал" U-19. Напередодні він дебютував у чемпіонаті Іспанії у грі проти "Юніоністас де Саламанка" (2:1).

Хто такий Ілля Волошин

Юний голкіпер народився 15 січня 2007 року в Новомосковську (зараз – Самар) на Дніпропетровщині. Займався футболом у юнацькому клубі "Інтер" та Коледжі спорту міста Дніпра.

У 2022 році переїхав до Іспанії, де побував у академіях низки місцевих клубів. До мадридського "Реала" приєднався взимку 2024 року, перейшовши з академії "Райо Махадаонда".

У березні 2025-го "Реал" підписав із українцем новий контракт, розрахований до літа 2029 року.

Волошин – гравець юнацьких збірних України. Виступав за команди U-16, U-17 та U-20.

Раніше ми представили повний розклад матчів Ліги чемпіонів 30 вересня.

Також читайте про божевільний ажіотаж навколо перебування мадридського "Реала" в Казахстані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реал Футбол
Новини
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен