Без "Барселоны", но с "Карабахом: кто лидирует в Лиге чемпионов после двух туров

Шесть команд имеют стопроцентный результат после двух туров Лиги чемпионов. Среди них - три клуба, где играют украинские легионеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Ожидаемые и неожиданные лидеры

Второй тур ЛЧ принес несколько неожиданных итогов противостояний и в целом выдался достаточно результативным. Кроме того, 7 из 18-ти матчей завершились разгромной победой одной из команд.

Лига чемпионов-2025/26, результаты 1-го тура

Вторник, 30 сентября

"Аталанта" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:1

"Кайрат" (Казахстан) - "Реал" (Испания) - 0:5

"Атлетико" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия) - 5:1

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:2

"Галатасарай" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0

"Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) - 3:0

"Марсель" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) - 4:0

"Пафос" (Кипр) - "Бавария" (Германия) - 1:5

"Челси" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:0

Среда, 1 октября

"Карабах" (Азербайджан) - "Копенгаген" (Дания) - 2:0

"Юнион" (Бельгия) - "Ньюкасл" (Англия) - 0:4

"Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:0

"Байер" (Германия) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1

"Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция) - 1:2

"Боруссия" Д (Германия) - "Атлетик" (Испания) - 4:1

"Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия) - 2:2

"Монако" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2:2

"Наполи" (Италия) - "Спортинг" (Португалия) - 2:1

После двух матчей шесть команд демонстрируют стопроцентный результат. Среди них - ПСЖ Ильи Забарного, "Реал" Андрея Лунина и "Карабах" Алексея Кащука.

Зато "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова уступила в обеих играх.

Турнирная таблица, топ-6

"Бавария" - 6 очков (мячи - 8:2) "Реал" - 6 (7:1) ПСЖ - 6 (6:1) "Интер" - 6 (5:0) "Арсенал" - 6 (4:0) "Карабах" - 6 (5:2)

Кто лидирует среди бомбардиров

Гонку голеадоров возглавил французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе. Во 2-м туре он отметился хет-триком против "Кайрата", а всего в его активе уже 5 голов.

В спину ему дышит англичанин Гарри Кейн из "Баварии" - 4. Еще три футболиста забили в двух матчах по 3 гола.

Лучшие бомбардиры:

1. Килиан Мбаппе ("Реал") - 5 голов

2. Гарри Кейн ("Бавария") - 4

3-5. Йонатан Буркхардт ("Айнтрахт") - 3

3-5. Энтони Гордон ("Ньюкасл") - 3

2-5. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 3

Как сыграли украинцы

Забарный из ПСЖ сыграл полный поединок против "Барселоны", в нескольких случаях спас свою команду от гола и помог одержать победу - 2:1.

Трубин и Судаков вышли в старте "Бенфики" против "Челси". Трубин отыграл все время, Судакова - заменили на 77-й минуте. Вице-чемпион Португалии потерпел второе поражение в турнире - 0:1.

Кащук из "Карабаха" в матче с "Копенгагеном" вышел в старте и провел на поле 70 минут. "Карабах" победил - 2:1.

Лунин из "Реала" был в заявке на игру против "Кайрата" (5:0), однако весь матч провел на скамейке запасных.

Роман Яремчук из "Олимпиакоса" пропустил матч с "Арсеналом" (0:2) из-за травмы.

Когда следующий тур

Матчи 3-го тура Лиги чемпионов состоятся 21-22 октября.

"Бенфика" Трубина и Судакова сыграет на выезде против английского "Ньюкасла". ПСЖ Забарного - посетит немецкий Леверкузен на матч с "Байером".

"Карабах" Кащука в испанском Бильбао будет противостоять "Атлетику", а "Олимпиакос" Яремчука, также в гостях - "Барселоне". "Реал" Лунина дома сыграет с итальянским "Ювентусом".