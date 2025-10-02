Без "Барселоны", но с "Карабахом: кто лидирует в Лиге чемпионов после двух туров
Шесть команд имеют стопроцентный результат после двух туров Лиги чемпионов. Среди них - три клуба, где играют украинские легионеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Ожидаемые и неожиданные лидеры
Второй тур ЛЧ принес несколько неожиданных итогов противостояний и в целом выдался достаточно результативным. Кроме того, 7 из 18-ти матчей завершились разгромной победой одной из команд.
Лига чемпионов-2025/26, результаты 1-го тура
Вторник, 30 сентября
- "Аталанта" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:1
- "Кайрат" (Казахстан) - "Реал" (Испания) - 0:5
- "Атлетико" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия) - 5:1
- "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:2
- "Галатасарай" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0
- "Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) - 3:0
- "Марсель" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) - 4:0
- "Пафос" (Кипр) - "Бавария" (Германия) - 1:5
- "Челси" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:0
Среда, 1 октября
- "Карабах" (Азербайджан) - "Копенгаген" (Дания) - 2:0
- "Юнион" (Бельгия) - "Ньюкасл" (Англия) - 0:4
- "Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:0
- "Байер" (Германия) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1
- "Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция) - 1:2
- "Боруссия" Д (Германия) - "Атлетик" (Испания) - 4:1
- "Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия) - 2:2
- "Монако" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2:2
- "Наполи" (Италия) - "Спортинг" (Португалия) - 2:1
После двух матчей шесть команд демонстрируют стопроцентный результат. Среди них - ПСЖ Ильи Забарного, "Реал" Андрея Лунина и "Карабах" Алексея Кащука.
Зато "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова уступила в обеих играх.
Турнирная таблица, топ-6
- "Бавария" - 6 очков (мячи - 8:2)
- "Реал" - 6 (7:1)
- ПСЖ - 6 (6:1)
- "Интер" - 6 (5:0)
- "Арсенал" - 6 (4:0)
- "Карабах" - 6 (5:2)
Кто лидирует среди бомбардиров
Гонку голеадоров возглавил французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе. Во 2-м туре он отметился хет-триком против "Кайрата", а всего в его активе уже 5 голов.
В спину ему дышит англичанин Гарри Кейн из "Баварии" - 4. Еще три футболиста забили в двух матчах по 3 гола.
Лучшие бомбардиры:
- 1. Килиан Мбаппе ("Реал") - 5 голов
- 2. Гарри Кейн ("Бавария") - 4
- 3-5. Йонатан Буркхардт ("Айнтрахт") - 3
- 3-5. Энтони Гордон ("Ньюкасл") - 3
- 2-5. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 3
Как сыграли украинцы
Забарный из ПСЖ сыграл полный поединок против "Барселоны", в нескольких случаях спас свою команду от гола и помог одержать победу - 2:1.
Трубин и Судаков вышли в старте "Бенфики" против "Челси". Трубин отыграл все время, Судакова - заменили на 77-й минуте. Вице-чемпион Португалии потерпел второе поражение в турнире - 0:1.
Кащук из "Карабаха" в матче с "Копенгагеном" вышел в старте и провел на поле 70 минут. "Карабах" победил - 2:1.
Лунин из "Реала" был в заявке на игру против "Кайрата" (5:0), однако весь матч провел на скамейке запасных.
Роман Яремчук из "Олимпиакоса" пропустил матч с "Арсеналом" (0:2) из-за травмы.
Когда следующий тур
Матчи 3-го тура Лиги чемпионов состоятся 21-22 октября.
"Бенфика" Трубина и Судакова сыграет на выезде против английского "Ньюкасла". ПСЖ Забарного - посетит немецкий Леверкузен на матч с "Байером".
"Карабах" Кащука в испанском Бильбао будет противостоять "Атлетику", а "Олимпиакос" Яремчука, также в гостях - "Барселоне". "Реал" Лунина дома сыграет с итальянским "Ювентусом".
