Без "Барселоны", но с "Карабахом: кто лидирует в Лиге чемпионов после двух туров

Четверг 02 октября 2025 08:56
Без "Барселоны", но с "Карабахом: кто лидирует в Лиге чемпионов после двух туров Фото: "Карабах" - среди лидеров ЛЧ (x.com/fkqarabagh)
Автор: Андрей Костенко

Шесть команд имеют стопроцентный результат после двух туров Лиги чемпионов. Среди них - три клуба, где играют украинские легионеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Ожидаемые и неожиданные лидеры

Второй тур ЛЧ принес несколько неожиданных итогов противостояний и в целом выдался достаточно результативным. Кроме того, 7 из 18-ти матчей завершились разгромной победой одной из команд.

Лига чемпионов-2025/26, результаты 1-го тура

Вторник, 30 сентября

  • "Аталанта" (Италия) - "Брюгге" (Бельгия) - 2:1
  • "Кайрат" (Казахстан) - "Реал" (Испания) - 0:5
  • "Атлетико" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия) - 5:1
  • "Буде-Глимт" (Норвегия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:2
  • "Галатасарай" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:0
  • "Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) - 3:0
  • "Марсель" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) - 4:0
  • "Пафос" (Кипр) - "Бавария" (Германия) - 1:5
  • "Челси" (Англия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:0

Среда, 1 октября

  • "Карабах" (Азербайджан) - "Копенгаген" (Дания) - 2:0
  • "Юнион" (Бельгия) - "Ньюкасл" (Англия) - 0:4
  • "Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:0
  • "Байер" (Германия) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1
  • "Барселона" (Испания) - ПСЖ (Франция) - 1:2
  • "Боруссия" Д (Германия) - "Атлетик" (Испания) - 4:1
  • "Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия) - 2:2
  • "Монако" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2:2
  • "Наполи" (Италия) - "Спортинг" (Португалия) - 2:1

После двух матчей шесть команд демонстрируют стопроцентный результат. Среди них - ПСЖ Ильи Забарного, "Реал" Андрея Лунина и "Карабах" Алексея Кащука.

Зато "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова уступила в обеих играх.

Турнирная таблица, топ-6

  1. "Бавария" - 6 очков (мячи - 8:2)
  2. "Реал" - 6 (7:1)
  3. ПСЖ - 6 (6:1)
  4. "Интер" - 6 (5:0)
  5. "Арсенал" - 6 (4:0)
  6. "Карабах" - 6 (5:2)

Кто лидирует среди бомбардиров

Гонку голеадоров возглавил французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе. Во 2-м туре он отметился хет-триком против "Кайрата", а всего в его активе уже 5 голов.

В спину ему дышит англичанин Гарри Кейн из "Баварии" - 4. Еще три футболиста забили в двух матчах по 3 гола.

Лучшие бомбардиры:

  • 1. Килиан Мбаппе ("Реал") - 5 голов
  • 2. Гарри Кейн ("Бавария") - 4
  • 3-5. Йонатан Буркхардт ("Айнтрахт") - 3
  • 3-5. Энтони Гордон ("Ньюкасл") - 3
  • 2-5. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 3

Как сыграли украинцы

Забарный из ПСЖ сыграл полный поединок против "Барселоны", в нескольких случаях спас свою команду от гола и помог одержать победу - 2:1.

Трубин и Судаков вышли в старте "Бенфики" против "Челси". Трубин отыграл все время, Судакова - заменили на 77-й минуте. Вице-чемпион Португалии потерпел второе поражение в турнире - 0:1.

Кащук из "Карабаха" в матче с "Копенгагеном" вышел в старте и провел на поле 70 минут. "Карабах" победил - 2:1.

Лунин из "Реала" был в заявке на игру против "Кайрата" (5:0), однако весь матч провел на скамейке запасных.

Роман Яремчук из "Олимпиакоса" пропустил матч с "Арсеналом" (0:2) из-за травмы.

Когда следующий тур

Матчи 3-го тура Лиги чемпионов состоятся 21-22 октября.

"Бенфика" Трубина и Судакова сыграет на выезде против английского "Ньюкасла". ПСЖ Забарного - посетит немецкий Леверкузен на матч с "Байером".

"Карабах" Кащука в испанском Бильбао будет противостоять "Атлетику", а "Олимпиакос" Яремчука, также в гостях - "Барселоне". "Реал" Лунина дома сыграет с итальянским "Ювентусом".

Ранее мы рассказали об удачном дебюте юного украинского вратаря в мадридском "Реале".

Также читайте о важных изменениях, которые ФИФА вводит в исполнение пенальти.

