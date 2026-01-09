Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж

У всьому Києві сьогодні, 9 січня, ввели екстрені відключення електроенергії внаслідок масованого нічного обстрілу і перевантаження мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram .

Зранку, 9 січня, екстрені відключення світла запровадили на лівому березі Києва. Водночас графіки продовжували діяти на правому березі.

"Якщо у вас є світло, просимо користуватися потужними електроприладами по черзі. Будь-яка економія допомагає уникати локальних аварій", - закликали у ДТЕК.

Мешканцям столиці нагадали, що під час екстрених відключень світла графіки не діють.

" Київ: через наслідки масштабної атаки і перевантаження мереж у місті запроваджені екстрені відключення ", - йдеться у заяві.

Атака на Київ та область 9 січня

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала масованого удару по Києву та Київській області десятками ударних безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр". У Повітряних силах розповіли, що столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.

У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули. Крім того, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Зазначимо, наразі у Києві 417 000 родин тимчасово знеструмлені. Без світла залишилась частина жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

У Київській області через негоду та російські атаки без електропостачання залишилися 370 тисяч родин. Найскладніша ситуація - в Бориспільському та Броварському районах.

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.