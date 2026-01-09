ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж

Київ, П'ятниця 09 січня 2026 13:01
UA EN RU
Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж Фото: екстрені відключення електроенергії ввели у столиці 9 січня (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У всьому Києві сьогодні, 9 січня, ввели екстрені відключення електроенергії внаслідок масованого нічного обстрілу і перевантаження мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram.

"Київ: через наслідки масштабної атаки і перевантаження мереж у місті запроваджені екстрені відключення", - йдеться у заяві.

Мешканцям столиці нагадали, що під час екстрених відключень світла графіки не діють.

"Якщо у вас є світло, просимо користуватися потужними електроприладами по черзі. Будь-яка економія допомагає уникати локальних аварій", - закликали у ДТЕК.

Зранку, 9 січня, екстрені відключення світла запровадили на лівому березі Києва. Водночас графіки продовжували діяти на правому березі.

Атака на Київ та область 9 січня

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала масованого удару по Києву та Київській області десятками ударних безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр". У Повітряних силах розповіли, що столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.

У місті загалом пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули. Крім того, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Зазначимо, наразі у Києві 417 000 родин тимчасово знеструмлені. Без світла залишилась частина жителів в Деснянському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах Києва.

У Київській області через негоду та російські атаки без електропостачання залишилися 370 тисяч родин. Найскладніша ситуація - в Бориспільському та Броварському районах.

Мер Києва Віталій Кличко закликав містян за можливості виїжджати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Відключеня світла
Новини
Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж
Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка