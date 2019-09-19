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Переговоры по газу и формула Штайнмайера: новости за 19 сентября

Новости » Прочее    19.09.2019 - 19:12
Переговоры по газу и формула Штайнмайера: новости за 19 сентября

Ефремову отменили домашний арест, в Брюсселе прошли переговоры по газу, В Кремле отреагировали на итоги переговоров в Минске. Подробнее о том, что произошло в среду, 19 сентября - в материале РБК-Украина

  • В Кремле отреагировали на итоги переговоров в Минске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условия украинской стороны по имплементации "формулы Штайнмайера" противоречат ранее достигнутым договоренностям. По его словам, выдвижение условий с украинской стороны не способствует быстрому продвижению диалога по урегулированию ситуации на Донбассе.
  • Полиция проверяет сообщение о минировании нескольких мостов, родильных домов и торговых центров в Киеве. Об этом РБК-Украина сообщили в Национальной полиции. Как сообщается, сообщение поступило на почту Службы безопасности Украины.
  • Старобельский районный суд Луганской области отменил домашний арест экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, который обвиняется в государственной измене и организации захвата Луганской ОГА. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Александра Евремова Александр Мельников. Суд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного обязательства.
  • Трехсторонние переговоры по газу прошли сегодня в Брюсселе. По словам министра энергетики и окружающей среды Украины Алексея Оржеля, переговоры были конструктивными, и стороны услышали друг друга.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков обратится в суд с ходотайством о минимальном наказании для Алексей Белько, который накануне пытался заминировать мост Метро. Об это он написал на своей странице в Facebook. Аваков заявил, что поможет мужчине пройти курс реабилитации от наркотиков.
  • Национальный банк с 1 октября 2019 года начнет постепенное изъятие из оборота монеты номиналом 25 копеек. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Сергей Холод, передает корреспондент РБК-Украина. Как отметил Холод, в отличие от монет 1, 2 и 5 копеек, монеты номиналом 25 копеек пока будут оставаться в обращении и ими можно будет рассчитываться.
  • Курс доллара упал до минимума за 3,5 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 20 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,61 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
  • В Киеве оборвался лифт с пассажирами в многоэтажном доме по улице Матеюка, 7, в Деснянском районе. Две жительницы дома пролетели с 9-го до 4-го этажа в лифте после обрыва. К счастью, они не пострадали, так как аварийные тормоза сработали и лифт остановился. Однако пассажирки получили шок.
  • Украинская спортсменка и Олимпийская чемпионка по художественной гимнастика Лилия Подкопаева в третий раз стала счастливой мамой. Отцом малыша стал возлюбленный звезды, бизнесмен Игорь Дубинский. В сети появилось первое фото малыша.
  • В Украине завтра, 20 сентября, ожидаются первые заморозки. Погода будет прохладной с возможными осадками почти на всей территории Украины, ночью ожидается до +3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко. По словам синоптика, пятница в Украине обещает дождь и холодную погоду, в западных областях - еще и со штормовым ветром.
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