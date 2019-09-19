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В Украине завтра ожидаются первые заморозки

Новости » Общество    19.09.2019 - 12:11
В Украине завтра ожидаются первые заморозки
Иллюстративное фото (pixabay com.jpg)

Возможны заморозки 0-3 градуса

Погода в Украине в пятницу, 20 сентября, будет прохладной с возможными осадками почти на всей территории Украины, ночью ожидается до +3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По словам синоптика, пятница в Украине обещает дождь и холодную погоду, в западных областях - еще и со штормовым ветром.

"В большинстве областей Украины 20-го сентября ожидаются периодические дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом", - говорится в сообщении.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах +3+8 градусов.
Ближайшей ночью и в ночь на субботу на западе, севере, в центре и на востоке Украины местами возможны заморозки 0-3 градуса. Заморозки наиболее вероятны при прояснениях.

Ветер будет северо-западного направления, 5-12 м/с, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

В Киеве пятница ожидается облачной, с дождем и низкой температурой воздуха, около +12+13 градусов. Сегодня вечером и ближайшей ночью похолодает до +7+9 градусов. А в ночь на субботу в Киеве похолодает до +3+4 градусов. Поэтому на окраинах, при прояснениях возможны заморозки 0-3 градуса.

В Украине завтра ожидаются первые заморозки

Фото: похолодание в Украине 20 сентября

Напомним, ранее в Украинском Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды во второй половине сентября и приход заморозков в центральные области и Карпаты. Заморозки возможны в горных районах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

Как сообщает РБК-Украина, вчера утром в Карпатах выпал снег. Отмечается, что на горе Поп Иван Черногорский было облачно, порывы ветра 5-6 м/с. Кроме того, температура воздуха упала до 0.

В Киеве завтра похолодает до +6 В Украине ожидается похолодание и дожди
Новости Украины Гидрометцентр
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