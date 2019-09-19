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Полиция проверяет информацию о массовом минировании в Киеве

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 18:20
Полиция проверяет информацию о массовом минировании в Киеве
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Сообщение о заминировании поступило на почту СБУ

Полиция проверяет сообщение о минировании нескольких мостов, родильных домов и торговых центров в Киеве. Об этом РБК-Украина сообщили в Национальной полиции.

Как сообщается, сообщение поступило на почту Службы безопасности Украины.

"Сообщение поступило на электронный адрес Службы безопасности Украины. Сейчас эта информация проверяется. Работают взрывотехники и кинологи. Количество объектов большая, точно не можем назвать количество", - заявили в полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Мужчина угрожал взорвать мост. Им оказался 42-летний выходец из Крыма, бывший служащий батальона обеспечения Сил специальных операций Алексей Белько.

Для задержания мужчины были привлечены патрульные, кинологи со служебными собаками, спецназ и специалисты взрывотехнической службы. Следователи столичной полиции квалифицировали случившееся как подготовку к террористическому акту.

Движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях, а также было остановлено движение от станции метро "Днепр" до станции "Лесная".

После нескольких часов мужчина сам сдался спецназовцам. Также до конца дня было восстановлено движение на мосту и метрополитена.

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