Оржель: переговоры по газу были конструктивными

Фото: Алексей Оржель (УНИАН)

Оржель прокомментировал трехсторонние переговоры в Брюсселе

Трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе были конструктивными. Об этом по итогам консультаций журналистам заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По его словам, на переговорах стороны услышали друг друга.

"Переговоры были конструктивными, стороны слышат друг друга. Мы занимаем активную позицию по безопасности поставок газа. Украина приехала с решениями, которые были приняты на Кабинете министров (об анбандлинге, - ред.)", - отметил Оржель.

Напомним, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе заявила о готовности заключить транзитный контракт с Украиной по нормам Евросоюза. В то же время, если Украина не успеет внедрить нормы ЕС, Россия предлагает продлить действующий контракт на короткий срок.

Новак также отметил, что на сегодняшней встрече конкретные объемы не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы.

Отметим, ранее Оржель заявлял, что в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года Украина должна обеспечить себя газом из подземных хранилищ.