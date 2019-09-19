Суд отпустил Ефремова под личное обязательство

Фото: Александр Евремов (РБК-Украина)

Суд изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного обязательства

Старобельский районный суд Луганской области отменил домашний арест экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, который обвиняется в государственной измене и организации захвата Луганской ОГА. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Александра Евремова Александр Мельников.

Так, суд рассмотрел вопрос об изменении меры пресечения подозреваемому. Защита ходатайствует об отмене любых мер. Однако суд не удовлетворил требование адвокатов.

"Суд решил изменить меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного обязательства. Срок два месяца. Если я не ошибаюсь, до 16 ноября", - рассказал Мельников.

Отметим, Александра Ефремова подозревают в преступлениях по ч. 3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 и ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УК.

Напомним, 24 июля бывший глава фракции Партии регионов в Верховной раде Украины Александр Ефремов покинул следственный изолятор. Ефремов вышел из старобельского СИЗО в Луганской области. Также сообщается, что он с адвокатом покинул территорию изолятора в сопровождении представителей правоохранительных органов.

РБК-Украина сообщало, что Киевский апелляционный суд освободил Ефремова из-под стражи. В частности, суд решил изменить ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.