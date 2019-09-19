Переговори щодо газу і формула Штайнмайера: новини за 19 вересня
Єфремову скасували домашній арешт, в Брюсселі пройшли переговори щодо газу, В Кремлі відреагували на підсумки переговорів в Мінську. Детальніше про те, що сталося в середу, 19 вересня - в матеріалі РБК-Україна в матеріалі РБК-Україна
- У Кремлі відреагували на підсумки переговорів у Мінську. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що умови української сторони щодо імплементації імплементації "формули Штайнмайєра" суперечать раніше досягнутим домовленостям. За його словами, висунення умов з української сторони не сприяє швидкому просуванню діалогу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- Поліція перевіряє повідомлення про замінування кількох мостів, пологових будинків та торгівельних центрів у Києві. Про це РБК-Україна повідомили у Національній поліції. Як повідомляється, повідомлення надійшло на почту Служби безпеки України.
- Старобільський районний суд Луганської області скасував домашній арешт екс-голови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, який звинувачується в державній зраді і організації захоплення Луганської ОДА. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Олександра Евремова Олександр Мельников. Суд змінив міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання
- Тристоронні переговори по газу відбулися сьогодні в Брюсселі. За словами міністра енергетики і навколишнього середовища України Олексія Оржеля, переговори були конструктивними, і сторони почули одна одну.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернеться до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Олексій Белька, який напередодні намагався замінувати міст Метро. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Аваков заявив, що допоможе чоловікові пройти курс реабілітації від наркотиків.
- Курс долара впав до мінімуму за 3,5 роки. Національний банк України (НБУ) на 20 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,61 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
- Національний банк з 1 жовтня 2019 року почне поступове вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок. Про це на брифінгу сказав заступник глави НБУ Сергій Холод. Як зазначив Холод, на відміну від монет 1, 2 і 5 копійок, монети номіналом 25 копійок поки залишатимуться в обігу і ними можна буде розраховуватися.
- У Києві обірвався ліфт з пасажирами в багатоповерховому будинку по вулиці Матеюка, 7, в Деснянському районі. Дві мешканки будинку пролетіли з 9-го до 4-го поверху в ліфті після обриву. На щастя, вони не постраждали, так як аварійні гальма спрацювали і ліфт зупинився. Однак пасажирки отримали шок.
- Українська спортсменка і Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Лілія Подкопаєва втретє стала щасливою мамою. Батьком малюка став коханий зірки, бізнесмен Ігор Дубинський. В мережі з’явилося перше фото малюка.
- В Україні завтра, 20 вересня, очікуються перші заморозки. Погода буде прохолодною з можливими опадами майже на всій території України, вночі очікується до +3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко. За словами синоптика, п`ятниця в Україні обіцяє дощ та холодну погоду, в західних областях - ще й із штормовим вітром.