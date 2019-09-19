Переговори щодо газу і формула Штайнмайера: новини за 19 вересня

Єфремову скасували домашній арешт, в Брюсселі пройшли переговори щодо газу, В Кремлі відреагували на підсумки переговорів в Мінську. Детальніше про те, що сталося в середу, 19 вересня - в матеріалі РБК-Україна в матеріалі РБК-Україна