ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Позиция Украины по "формуле Штайнмайера" нарушает соглашения, - Кремль

Новости » Политика    19.09.2019 - 13:48
Позиция Украины по "формуле Штайнмайера" нарушает соглашения, - Кремль
Фото: Дмитрий Песков (flickr.com/Алексей М)

В Кремле отреагировали на итоги переговоров в Минске

Условия украинской стороны по имплементации "формулы Штайнмайера" противоречат ранее достигнутым договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, выдвижение условий с украинской стороны не способствует быстрому продвижению диалога по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно выдвижение условий - это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой. Это новое явление, которое было озвучено. Пока трудно сказать насколько это может повлиять на перспективы дальнейшего развития ситуации… пока мы можем констатировать, что это не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтверждавшихся договоренностей", - заявил Песков.

Он также добавил, что работу в этом направлении следует продолжать.

Напомним, вчера на встрече контактной группы в Минске украинская сторона отказалась письменно закреплять так называемую "формулу Штайнмайера". В частности, делегация из Киева настаивала на передаче контроля над участком границы с России, а также на разоружении незаконных формирований перед проведением местных выборов на оккупированном Донбассе.

В то же время министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что "формула Штайнмайера" официально была согласована с украинскими властями, в частности, Министерством иностранных дел на встрече советников лидеров стран нормандского формата 2 сентября в Берлине.

США призвали Россию пустить миссию ОБСЕ в аннексированный Крым
Новости Украины Российская ФедерацияДонбассформула Штайнмайера
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь