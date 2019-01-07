МИД назвал причину катастрофы грузового судна с украинцами

Фото: спасательная операция (AA Photo)

Судно затонуло в Черном море после сильного удара волны

Грузовое судно Volgo Balt 214, которое шло под флагом Панамы, затонуло у берегов Турции в Черном море после сильного удара волны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МИД Василия Кирилича в эфире "112 Украина".

Кирилич отметил, что на борту находились 11 граждан Украины. Он также подтвердил, что четверо из них погибли.

"В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении", - добавил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших при крушении грузового судна возле Самсуна достигло шести человек. В Министерстве внутренних дел Турции подтвердили, что тела всех погибших уже подняли из воды. Также турецкая сторона отметила, что сухогруз перевозил уголь из российского порта Азов.

На данный момент известно, что четверо из них - украинцы. В то же время кроме граждан Украины на борту находились два азербайджанца. Российская сторона опровергла первоначальные сообщения о наличии своих граждан на борту Volgo Balt 214.