"Золотой глобус 2019": объявлены все победители премии

Фото: Золотой глобус 2019 (Getty Images)

Байопик о жизни Фредди Меркьюри победил в номинации Лучший фильм

В ночь с 6 на 7 января в Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения премии "Золотой глобус", которую многие называют "репетицией Оскара". Больше двух третей фильмов, получивших "Оскар", до этого были награждены "Золотым Глобусом". Победители были объявлены на официальном сайте премии.

В номинации "Лучший драматический фильм" победила "Богемская рапсодия" Брайана Сингера о жизни Фредди Меркьюри, исполнитель главной роли Рами Малек признан лучшим драматическим актером.

Гленн Клоуз ("Жена") стала лучшей актрисой в драматическом фильме.

Полный список победителей премии "Золотой глобус 2019":

Лучший фильм (драма) — "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody)

Лучший актер (драма) — Рами Малек, "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody)

Фото: Рами Малек и Брайан Мэй и Роджер Тейлор из группы Queen (Getty Images)

Лучшая актриса (драма) — Гленн Клоуз, "Жена" (The Wife)

Фото: Гленн Клоуз (Getty Images)

Лучший фильм в жанре комедия/мюзикл — "Зеленая книга" (Green Book)

Лучший актер фильма в жанре комедия/мюзикл — Кристиан Бейл, "Власть" (Vice)

Лучшая актриса фильма в жанре комедия/мюзикл — Оливия Коулмен, "Фаворитка", (The Favorite)

Лучший режиссер — Альфонсо Куарон, "Рома" (Roma)

Лучший сценарий фильма — Питер Фарелли, Ник Валелонга, Брайан Карри, "Зеленая книга" (Green Book)

Лучший анимационный фильм — "Человек-паук: Через вселенные" (Spider-man: Into the Spider-Verse)

Лучший фильм на иностранном языке — "Рома" (Roma), Альфонсо Куарон

Лучший актер второго плана — Махершала Али, "Зеленая книга" (Green Book)

Лучшая актриса второго плана —Реджина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk)

Лучшая песня — Shallow, "Звезда родилась" (A Star Is Born), Леди Гага

Лучшая музыка к фильму — Джастин Гурвиц, "Человек на Луне", (First Man)

Лучший драматический сериал — "Американцы" (The Americans)

Лучшая актриса драматического сериала — Сандра О, "Убивая Еву" (Killing Eve)

Лучший актер драматического сериала — Ричард Мэдден, "Телохранитель" (Bodyguard)

Лучший телесериал в жанре комедия/мюзикл — "Метод Комински" (The Kominsky Method)

Лучший мини-сериал — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Эдгар Рамирез и Пенелопа Крус в сериале "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче"

Лучший актер комедийного или музыкального телесериала — Майкл Дуглас, "Метод Комински" (The Kominsky Method)

Лучшая актриса комедийного или музыкального телесериала — Рэйчел Броснахэн, "Удивительная миссис Мейзел" (Marvelous Mrs. Maisel)

Лучший актер мини-сериала/телефильма — Даррен Крисс, "Убийство Джанни Версаче" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

Лучшая актриса мини-сериала/телефильма — Патриция Аркетт, "Побег из тюрьмы Даннемора" (Escape at Dannemora)

Лучший актер второго плана в мини-сериале/телефильме — Бен Уишоу, "Очень английский скандал" (A Very English Scandal)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/телефильме — Патриша Кларксон, "Острые предметы" (Sharp Objects)



Напомним, "Золотой глобус" Мэрилин Монро ушел с аукциона за рекордно высокую сумму.

Мы также писали о том, что были названы номинанты престижной кинопремии Critics' Choice Awards 2019. Всего Ассоциация кинокритиков выберет победителей в 17 номинациях. Фильм "Фаворит" заявлен в 14 номинациях, а "Черная пантера" в 12 номинациях.

Кстати, стала известна дата проведения 91-ой церемонии вручения престижной кинопремии "Оскар".

Видео: РБК-Украина