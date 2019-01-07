Украина направила в ЕСПЧ иск против России за захват кораблей

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Украина требует признать нарушение прав моряков и признать их аресты незаконными

Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против Российской Федерации за захват кораблей и моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра юстиции Украины, уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лищины.

По его словам, правительство выполнило инструкции и подало 7 января полноценное заявление по делу № 55855/18.

"Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захват моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности", - отметил Лищина.

Напомним, в начале января президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз призвал российского президента Владимира Путина освободить украинских моряков.

Отметим, 24 моряка, которых захватили у берегов оккупированного Крыма, заявили следствию, что являются военнопленными. Российская власть предъявила им обвинения в якобы незаконном пересечении границы.