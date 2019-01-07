ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украина направила в ЕСПЧ иск против России за захват кораблей

Новости » Политика    07.01.2019 - 15:28
Украина направила в ЕСПЧ иск против России за захват кораблей
Иллюстративное фото (echr.coe.int)

Украина требует признать нарушение прав моряков и признать их аресты незаконными

Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против Российской Федерации за захват кораблей и моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра юстиции Украины, уполномоченного по делам ЕСПЧ Ивана Лищины.

По его словам, правительство выполнило инструкции и подало 7 января полноценное заявление по делу № 55855/18.

"Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захват моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности", - отметил Лищина.

Напомним, в начале января президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз призвал российского президента Владимира Путина освободить украинских моряков.

Отметим, 24 моряка, которых захватили у берегов оккупированного Крыма, заявили следствию, что являются военнопленными. Российская власть предъявила им обвинения в якобы незаконном пересечении границы.

 

Атака в Керченском проливе: пограничники РФ стреляли из пушки по украинским кораблям
Новости Украины Российская ФедерацияЕСПЧморякиКерченский мост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь