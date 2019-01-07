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Томос временно вернут в Стамбул

Новости » Общество    07.01.2019 - 16:01
Томос временно вернут в Стамбул
Фото: томос (Виталий Носач, РБК-Украина)

Томос должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата

Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) на некоторое время вернется в Стамбул, так как его должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата. Об этом сообщил 7 января руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш на одном из украинских телеканалов, передает РБК-Украина.

По его словам, томос должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, который состоится через два дня.

"Томос будет до вечера выставлен для того, кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ. В ближайшие дни он возвратиться в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского святейшего Синода патриархата. Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано и тогда уже томос, окончательно и навсегда, возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях", - сказал Юраш.

Напомним, в воскресенье, 6 января, вечером в Киеве приземлился самолет с томосом об автокефалии Православной церкви Украины. Стоит отметить, что томос - это особый документ, который завершает процесс получения автокефалии православной церковью.

Автокефалия же заключается в полной самостоятельности церкви в принятии решений. Таким образом, ПЦУ юридически вышла из подчинения другой поместной церкви, то есть РПЦ, и будет подчиняться той, которая дает автокефалию, - а именно Константинопольскому патриархату.

 

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