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Томос об автокефалии ПЦУ прибыл в Украину

Новости » Происшествия    06.01.2019 - 21:37
Томос об автокефалии ПЦУ прибыл в Украину
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Кортеж с томосом поедет в Софию Киевскую

В воскресенье, 6 января, вечером в Киеве приземлился самолет с томосом об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Прямой".

Соответствующую информацию сообщила корреспондент телеканала. Она отметила, что кортеж с томосом должен поехать в Софию Киевскую.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с получением томоса об автокефалии Украинской православной церкви и заявил, что ему радуются как в Украине, так и за ее пределами.

РБК-Украина ранее сообщало, что сегодня ПЦУ получила томос от Вселенского патриархата.

Стоит отметить, что томос - это особый документ, который завершает процесс получения автокефалии православной церковью.

Автокефалия же заключается в полной самостоятельности церкви в принятии решений. Таким образом, ПЦУ юридически вышла из подчинения другой поместной церкви, то есть РПЦ, и будет подчиняться той, которая дает автокефалию, - а именно Константинопольскому патриархату.

Добавим также, глава Верховной рады Андрей Парубий анонсировал, что томос прибудет в Украину 7 января на Рождество.

Варфоломей заявил, что получению томоса радуются в Украине и за ее пределами В понедельник в Андреевской церкви состоится первое богослужение после получения томоса
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