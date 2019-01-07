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Стиль балета: самые трендовые платья с церемонии Золотой Глобус 2019

Lite » Мода 07.01.2019 - 11:21
Стиль балета: самые трендовые платья с церемонии Золотой Глобус 2019
Фото: Джулия Робертс (Getty Images)

Легкие платья танцовщиц вдохновили дизайнеров на создание новых коллекций, именно они пришлись по вкусу большинству голливудских актрис на церемонии

76-я церемония вручения премии Золотой Глобус уже окончена, победители — определены, нам осталось только повнимательнее рассмотреть, какие наряды предпочли надеть на красную дорожку голливудские звезды.

Одна из самых заметных модных тенденций на церемонии этого года — тема балета. Непреодолимая женственность и легкость царили на красной дорожке и сцене для вручения наград. Невесомые платья из сетки и органзы, нежные цветовые решения, и легкость образов напоминали костюмы балерин. Как нельзя лучше такие наряды подчеркнули хрупкость и утонченность фигур голливудских звезд.

Стиль балета: самые трендовые платья с церемонии Золотой Глобус 2019Фото: Элисон Бри в платье небесного оттенка с необычным акцентом - лифом, расшитым камнями и жемчугом (instagram.com/alisonbrie)

Стиль балета: самые трендовые платья с церемонии Золотой Глобус 2019Фото: Тема балета прослеживается и в наряде Джулии Робертс. Актриса оригинально сочетала топ в оттенках нюд с классическими черными брюками (getty.images)

Стиль балета: самые трендовые платья с церемонии Золотой Глобус 2019Фото: Кристен Белл в нежно-розовом платье-плиссе (instagram.com/goldenglobes)

Стиль балета: самые трендовые платья с церемонии Золотой Глобус 2019Фото: Патриша Кларксон,как Кармен из известной балетной постановки. Огненно-красное платье к лицу знаменитой блондинке (getty.images)

Стиль балета: самые трендовые платья с церемонии Золотой Глобус 2019Фото: Констанс Ву, юная актриса в платье с юбкой-пачкой, дополненном бархатной лентой апельсинового цвета (getty.images)

Напомним, что награды на церемонии Золотой глобус за лучший драматический фильм и лучшую актерскую игру получили явные фавариты премии. Кроме того, уже объявлен полный список победителей. 

Кроме того, мы писали, о новой коллекция Модного дома Dior - весна-лето 2019, которая представляет прямую связь с работами самого Кристиана Диор и вдохновлена работами великих балеринин прошлого.

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