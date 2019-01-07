Появились подробности о затонувшем в Черном море корабле

Фото: затонувший корабль (marinetraffic.com)

Грузовое судно с украинским экипажем после аннексии заходило в порты Крыма

Грузовое судно Volgo Balt 214, которое сегодня затонуло у берегов Турции, ранее неоднократно заходило в порты оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Андрея Клименко в Facebook.

По его словам, грузовое судно Volgo Balt 214 являлось фигурантом так называемого "Крымского черного списка", так как заходило в оккупированные Керчь и Феодосию в 2014/15 годах. Экипаж судна состоял из граждан Украины и Азербайджана.

Клименко отметил, что на борту было 3000 тонн угля, судно разломилось пополам в 77 милях к северу от Самсуна. Турецкая береговая охрана спасла пострадавших и подняла погибших с помощью вертолетов.

Он также опубликовал список членов экипажа. Известно, что точно спасена украинка, которая была коком на судне. Капитан и старший помощник были из Азербайджана. На данный момент также известно, что их, по предварительным данным, нет среди спасенных.

Напомним, ранее представитель МИД Украины Василий Кирилич заявил, что судно затонуло после того, как в борт ударила сильная волна.

На данный момент точно известно о гибели четырех украинцев. По данным турецких СМИ, всего погибли шесть членов экипажа.