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Появились подробности о затонувшем в Черном море корабле

Новости » Происшествия    07.01.2019 - 17:19
Появились подробности о затонувшем в Черном море корабле
Фото: затонувший корабль (marinetraffic.com)

Грузовое судно с украинским экипажем после аннексии заходило в порты Крыма

Грузовое судно Volgo Balt 214, которое сегодня затонуло у берегов Турции, ранее неоднократно заходило в порты оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Андрея Клименко в Facebook.

По его словам, грузовое судно Volgo Balt 214 являлось фигурантом так называемого "Крымского черного списка", так как заходило в оккупированные Керчь и Феодосию в 2014/15 годах. Экипаж судна состоял из граждан Украины и Азербайджана.

Клименко отметил, что на борту было 3000 тонн угля, судно разломилось пополам в 77 милях к северу от Самсуна. Турецкая береговая охрана спасла пострадавших и подняла погибших с помощью вертолетов.

Появились подробности о затонувшем в Черном море корабле

Он также опубликовал список членов экипажа. Известно, что точно спасена украинка, которая была коком на судне. Капитан и старший помощник были из Азербайджана. На данный момент также известно, что их, по предварительным данным, нет среди спасенных.

Появились подробности о затонувшем в Черном море корабле

 

Напомним, ранее представитель МИД Украины Василий Кирилич заявил, что судно затонуло после того, как в борт ударила сильная волна.

На данный момент точно известно о гибели четырех украинцев. По данным турецких СМИ, всего погибли шесть членов экипажа.

Число погибших при крушении Volgo Balt 214 возросло
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