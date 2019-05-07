Итоги дня: 7 мая

В Киевской области между городом Яготин и селом Сотниковка 6 мая пьяный депутат городского совета на Chevrolet Niva выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с мотоциклом Jawa, в результате ДТП погибли отец с сыном
Генеральная прокуратура сообщает, что Броварской райсуд Киевской области отказался рассматривать ходатайство военных прокуроров о продлении ареста депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана