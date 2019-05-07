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На Донбасс прибыли группы снайперов из России, - ГУР

Новости » Политика    07.05.2019 - 13:59
На Донбасс прибыли группы снайперов из России, - ГУР
Иллюстративное фото (gennadiydubovoy/livejournal.com)

Российские снайперы прибыли для выполнения "особых задач"

На оккупированный Донбасс прибыли группы снайперов из Российской Федерации. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Сообщается, что по данным Главного управления разведки, из России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыли специально сформированные группы снайперов. Также сообщается, что эти снайперы являются наемниками одной из частных военных компаний и будут выполнять на Донбассе "особые задачи".

"Наряду с нанесением потерь личному составу Объединенных сил деятельность наемников направлена на провоцирование обострения обстановки путем обстрелов позиций своих войск для обвинения украинских подразделений в ведении огня", - добавил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) на Донбассе зафиксировала 20 ракетных систем залпового огня "Град", которые были размещены с нарушением линии отвода.

Ранее также стало известно, что в Луганске открыли пункт приема документов для получения паспортов граждан Российской Федерации.

 

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