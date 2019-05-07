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Порошенко назначил судей Верховного суда

Новости » Общество    07.05.2019 - 12:05
Порошенко назначил судей Верховного суда
Фото: назначение судей (president.gov.ua)

Президент высказал пожелание к своему преемнику Владимиру Зеленскому

Действующий президент Петр Порошенко назначил 77 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, реализация судебной реформы уже дала ощутимые положительные результаты. Он подчеркнул, что завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судов, переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание, в новые апелляционные суды, они приступили к работе.

"Сейчас, к сожалению, меньше всего реформа коснулась судов первой инстанции. Граждане чувствуют и недостаток кадров в судах. И, к сожалению, далеко не все судьи берут за образец своей работы Верховный суд... На очереди - завершение конкурсов в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, завершение квалификационной оценки судей первой инстанции, и отбор новых судей первой и второй инстанций. По прогнозам, эти процедуры должны завершиться чуть больше, чем через год", - отметил он.

Порошенко выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в дела суда.

"Я надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решение о независимого и справедливого суда, закрепленное в Конституции Украины", - сказал глава государства.

Действующий президент подчеркнул, что именно такая формула независимости, когда ни президент, ни парламент не имеют никакого влияния на суд и процедуры назначения и увольнения судей, лежит в основе судебной реформы.

Напомним, в конце марта Высший совет правосудия подготовил представление Порошенко о назначении судей Верховного суда.

Как писало РБК-Украина, ранее ВСП направил президенту Украины Петру Порошенко представление на назначение 35 кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

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