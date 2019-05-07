Избрана глава Антикоррупционного суда

Фото: Елена Танасевич (УНИАН)

Глава суда был избрана с третьей попытки

Во время собрания судей избрана глава Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Об этом заявил председательствующий судья Виктор Маслов, передает корреспондент РБК-Украина.

Из-за отсутствия голосов во время первых двух туров голосования судьям пришлось провести новые выборы главы учреждения. Так, после часового перерыва в заседании счетная комиссия подготовила новые бюллетени для голосования.

Отметим, избрание главы ВАКС проходило путем тайного голосования. Участие в голосовании приняли 38 судей.

"Ставится на утверждение протокол о результатах тайного голосования. Решение принято. Собрание ВАКС решило объявить избранным председателем ВАКС судью Елену Танасевич", - заявил Маслов.

По его словам, судья избрана главой Антикоррупционного суда на три года.

Председатель счетной комиссии ВАКС отметил, что Танасевич набрала 23 из 38 голосов.

После избрания главы ВАКС суд перешел к избранию заместителя Танасевич.

Так, Танасевич окончила Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". С 2012 года работала судьей Печенежского районного суда Харьковской области.

Кроме того, по информации СМИ, муж новоизбранной главы ВАКС занимается бизнесом в Харькове, семья имеет квартиру и семь земельных участков. Зарплата судьи составила 220 тысяч гривен в год, а ее мужа - миллион. Ездит на автомобиле Peugeot 107.

Напомним, ранее сообщалось, что во время первого и повторного голосований ни один из кандидатов на пост главы Антикоррупционного суда не набрал необходимое количество голосов.

Как писало РБК-Украина ранее, на должность главы ВАКС были предложены кандидатуры трех судей. В частности, от Апелляционной палаты ВАКС выдвинули кандидатом Олега Павлишина. Также на должность главы ВАКС выдвинули кандидатуры судей Елены Танасевич и Маркияна Галабалы.

Так, судьи ВАКС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу 11 апреля.