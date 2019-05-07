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В ГПУ не исключают силовой привод Порошенко на допрос

Новости » Политика    07.05.2019 - 11:40
В ГПУ не исключают силовой привод Порошенко на допрос
Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

К Порошенко могут применить привод, чтобы он явился в ГПУ

Действующего президента Петра Порошенко могут обязать прибыть на допрос в Генпрокуратуру, когда у него завершатся полномочия. Об этом сообщил руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня в отношении Порошенко нельзя применить силовой привод на допрос.

"Когда закончатся полномочия, мы будем обращаться в суд о применении к нему привода", - подчеркнул Горбатюк.

Он также добавил, что если Порошенко повторно не придет на допрос, ГПУ обратится в суд с требованием оштрафовать его.

Напомним, ранее сообщалось, что  Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру, куда был вызван на 10:00. Кроме того, ожидалось, что он подпишет протокол своего допроса от ноября 2016 года, который до сих пор не имеет официального процессуального статуса.

Горбатюк рассказал, что Порошенко допросили под запись, однако он отказался подписать протокол сразу, пообещав сделать это на следующий день.

В апреле Порошенко обвинил Горбатюка в неудовлетворительном расследовании дел Майдана.

"Он несет персональную ответственность за качество расследования. Мне кажется, фамилия этого прокурора Горбатюк. Он очень эффективно сотрудничал с семьями Небесной сотни, с общественными активистами, но мне нужен результат. Чтобы те, кто преследовали, оказались в тюрьме", - заявлял Порошенко.

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