Підсумки дня: 7 травня

У Київській області між містом Яготин та селом Сотниківка 6 травня п'яний депутат міської ради на Chevrolet Niva виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з мотоциклом Jawa, в результаті ДТП загинули батько з сином
Генеральна прокуратура повідомляє, що Броварський райсуд Київської області відмовився розглядати клопотання військових прокурорів про продовження арешту депутата Верховної ради Надії Савченко та колишнього керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана
55-річна вокалістка групи "Фрістайл" Ніна Кірсо вийшла з компи, в якій вона перебувала з червня 2018 року
Українців на цьому тижні чекає ще один додатковий вихідний день - 9 травня. А також два скорочених робочих дні - 8 і 11 травняПогода в Україні у середу, 8 травня різко зміниться. Синоптик попередила українців про тимчасові похолодання і сніг