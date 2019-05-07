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Суд отказался рассматривать повторный арест Савченко

Новости » Политика    07.05.2019 - 15:45
Суд отказался рассматривать повторный арест Савченко
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Суд отказался рассматривать соответствующее ходатайство военных прокуроров

Генеральная прокуратура сообщает, что Броварской райсуд Киевской области отказался рассматривать ходатайство военных прокуроров о продлении ареста депутата Верховной рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Указано, что соответствующие ходатайства о повторном аресте прокуроры подали заранее до начала судебного заседания во вторник, 7 мая.

"Суд вновь отказался рассматривать обоснованное ходатайство военных прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых народного депутата Украины и гражданина (Рубана - ред.)", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, Броварской районный суд перенес рассмотрение дела Надежды Савченко и Владимира Рубана на 31 мая из-за неявки адвокатов Рубана. Так, суд принял соответствующее решение, поскольку законодательство предусматривает обязательное участие адвокатов обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях в подготовительном судебном заседании.

Напомним, суд выпустил из-под ареста нардепа Надежду Савченко. Решение было вынесено в связи с истечением срока ареста, который завершился 16 апреля 2019 года. Также освободили из-под стражи Владимира Рубана.

Отметим, что нардеп Савченко после освобождения уже приходила на работу в Верховную раду Украины.

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Новости Украины Надежда СавченкоарестВладимир Рубан
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