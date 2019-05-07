Порошенко не явился на допрос в ГПУ, - Горбатюк

Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

Порошенко вызывали в ГПУ для дачи показаний по делам Майдана

Президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру, куда был вызван на 10:00. Об этом сообщил руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Горбатюка, действующий президент не явился на дачу показаний по делам Майдана и преступлениям против активистов. Кроме того, ожидалось, что Порошенко подпишет протокол своего допроса от ноября 2016 года.

Напомним, вчера стало известно, что Порошенко вызвали на допрос в ГПУ, однако президент не подтвердил свой приезд.

Отметим, осенью 2016 года в ГПУ пожаловались, что Порошенко больше года не ходил на допросы, а его помощники объясняли это плотным графиком. Сразу после этого он дал показания в Генеральной прокуратуре. По данным СМИ, допрос президента продолжался в течение 6 часов по нескольким эпизодам в делах Майдана.

В конце апреля Генпрокуратура передала в суд обвинительные акты по делу Майдана. В частности, были переданы дела в отношении правоохранителей за незаконные задержания и избиения активистов во время Революции достоинства.