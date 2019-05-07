Замглавы "Укрспецэкспорта" владеет домом за более 10 млн гривен

Фото: особняк Павла Старинца (скрин видео Bihus.info)

При покупке дома зарплата чиновника составляла 25,6 тысяч гривен в месяц

Заместитель директора госпредприятия "Укрспецэкспорт", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Павел Старинец владеет домом стоимостью от 10 млн гривен и автомобилем за 1,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на расследование журналистов Bihus.info.

В расследовании говорится, что недвижимость Старинца в селе Музычи была приобретена госслужащим в 2014 году. Тогда его средняя зарплата составляла 25,6 тысяч гривен в месяц, а в 2013 году - 20 тысяч гривен.

Как сообщается, дом чиновника составляет 630 квадратных метров, на его территории также расположены бассейн, гостевой дом и дом охраны. Как отметили приглашенные журналистами эксперты, обслуживание такого поместья обходится вплоть до 5 тысяч долларов ежемесячно.

Сам дом оформлен на мать-пенсионерку Старинца, работавшую в Национальном банке Украины. Женщина рассказала журналистам, что ранее ее муж имел собственный бизнес по постройке загонов для сельхозптицы.

В декларации замглавы "Укрспецэкспорта" указано владение автомобилем Honda CR-V 2008, однако согласно утверждениям расследователей, в пользовании его семьи также находится автомобиль Land Rover Sport ориентировочной стоимостью 1,5 миллиона гривен - оно зарегистрировано на другое лицо. Автомобилем такой же марки владеет и гражданская жена Павла Старинца.

Также расследователи связывают госслужащего с рыбным рестораном Fisher. Владелец заведения Сергей Коваленко является племянником Старинца и в настоящее время ищет работу за 20 тысяч гривен.

Журналисты также отметили, что госслужащий пользуется служебной Toyota Highlander стоимостью 1,6 миллиона гривен с эксклюзивными номерами 7878 - номерные знаки автомобилей, принадлежащих топ-чиновнику "Укроборонпрома", отличаются на одну цифру. Замглавы "Укрспецэкспорта" не прокомментировал расследование журналистов.

Напомним, ранее журналисты Bihus.info опубликовали расследование о коррупции в "Укроборонпроме". В раследовании отмечалось, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищению в оборонной сфере. По данным программы, сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза. После этого Гладковский объявил о прекращении полномочий в СНБО. Позже Порошенко его уволил.