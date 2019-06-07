Итоги дня: 7 июня

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко и глава политсовета партии Виктор Медведчук приехали на Петербургский международный экономический форум, где обсудили вопросы поставок газа в Украину
Михаил Саакашвили отказался возглавить партию УДАР Виталия Кличко для участия во внеочередных выборах в Верховную раду
Украина готова к газовым переговорам с Россией, но только в трехстороннем формате с участием Европейского союза, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Он также отметил, что Украина покупает газ в Европе существенно дешевле
Глава Национальной полиции Сергей Князев озвучил всю хронологию событий 31 мая, когда в пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова попала пуля из пистолета экс-полицейских в Переяслав-Хмельницком
Расположенный на Камчатке вулкан Большая Удина (2920 м высотой) неожиданно проснулся и может в любой момент может взорваться. Российские сейсмологи бьют тревогу: если дело дойдет до извержения, то "мало не покажется"
37-летняя герцогиня впервые приняла участие в параде конной гвардии. Для выхода в свет Кейт как всегда выбрала безукоризненный наряд, продуманный до мелочей. Она пришла на мероприятие в белом пальто одного из своих любимых брендов (фото)