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Мэй официально ушла с поста главы Консервативной партии

Новости » Политика    07.06.2019 - 18:30
Мэй официально ушла с поста главы Консервативной партии
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Мэй подала заявление об отставке с должности главы партии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 7 июня уведомила членов Консервативной партии, что она уходит в отставку как ее глава. Об этом сообщает Reuters.

Мэй возглавляла Консервативную партию с середины 2016 года. Она продолжит возглавлять политсилу, пока ей не найдут замену.

Напомним, РБК-Украина писало, что  Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии. 

Однако она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника. Претенденты на пост лидера консерваторов представят свои кандидатуры 10 июня. Голосования по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.

Ранее Мэй объявила, что уходит в отставку 7 июня. Мэй перестанет быть лидером Консервативной партии, что означает ее отставку с должности главы правительства. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве из-за выхода Британии из Европейского союза.

Добавим, что о планах поучаствовать в борьбе за пост премьера заявили глава МИД Джереми Хант, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, лидер Палаты общин Андреа Ледсом, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, бывший глава МИД Борис Джонсон, а также министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии Мэй приняла участие в последнем мероприятии перед отставкой
Новости Украины Тереза Мэй
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