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Коболев ответил на предложение "Газпрома" по цене на газ

Новости » Экономика    07.06.2019 - 15:43
Коболев ответил на предложение "Газпрома" по цене на газ
Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина покупает газ в Европе дешевле, чем это может предложить "Газпром"

Украина готова к газовым переговорам с Россией, но только в трехстороннем формате с участием Европейского союза. Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook.

Коболев отметил, что новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей.

Он напомнил, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт с "Газпромом", признав ряд его условий дискриминационными.

"Арбитраж обязал россиян продавать Украине газ в первом квартале по 300 долларов, а во втором - по 221 долларов. Но делать это они почему-то отказываются", - отметил он.

Коболев сообщил, что Украина покупает газ в Европе существенно дешевле: в первом квартале - за 259 долларов, во 2 квартале - по 212 долларов, июльская цена - 178 долларов.

"При каких условиях Газпром, который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга "Газпрома" "Нафтогазу", отказаться от любых арбитражей, не применение европейских правил в газовой сфере? Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины - потери и возвращение в полную зависимость от Кремля", - написал он.

Коболев ответил на предложение &quot;Газпрома&quot; по цене на газ

Коболев привел данные по ценам импорта "Нафтогаза" из Европы. Согласно этим данным, цена в I квартале практически совпадает с ценой продажи в Европу, о которой сообщал "Газпром" в своей квартальной отчетности.

Коболев ответил на предложение &quot;Газпрома&quot; по цене на газ

В то же время в пресс-службе "Нафтогаза" агентству РБК-Украина заявили, что предложение "Газпрома" оценивать сложно, т.к. не ясно, какую именно цену он предлагает снизить на 25% и на каких условиях.

"Пока предложение "Газпрома" выглядит менее привлекательно, чем цены, доступные Украине на европейском рынке. Приглашаем российскую сторону на трехсторонние переговоры. Мы понимаем, что договоренность о продолжении транзита через Украину важнее для "Газпрома", чем возобновление прямых поставок", - отметили в пресс-службе.

Напомним, глава компании "Газпром" Алексей Миллер по итогам встречи с лидерами партии "Оппозиционная платформа - За життя" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком подтвердил, что компания готова предоставить скидку 25% на поставки газа для Украины.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2019 года цены на природный газ на европейском рынке снизились до минимального уровня с 2006 года из-за высоких запасов благодаря теплой зиме и увеличению предложения из США и с территории России.

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