ГПУ завела дела после резонансных заявлений по Донбассу

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Генеральная прокуратура Украины завела дела после резонансных заявлений

Генеральная прокуратура Украины завела дела после резонансных заявлений по Донбассу. Об этом в Facebook заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

"Сегодня я лично зарегистрировал в ЕРДР резонансное дело. По факту подготовки к финансированию терроризма… Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество… Еще одно дело по факту подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и других формирований. И еще одно дело по факту государственной измены…Это фактовые дела. Хочу сказать всем реваншистам и капитулянтам, закон один для всех", - заявил генпрокурор.