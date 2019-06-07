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ГПУ завела дела после резонансных заявлений по Донбассу

Новости » Общество    07.06.2019 - 16:44
ГПУ завела дела после резонансных заявлений по Донбассу
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Генеральная прокуратура Украины завела дела после резонансных заявлений

Генеральная прокуратура Украины завела дела после резонансных заявлений по Донбассу.  Об этом в Facebook заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

"Сегодня я лично зарегистрировал в ЕРДР резонансное дело. По факту подготовки к финансированию терроризма… Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество… Еще одно дело по факту подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и других формирований. И еще одно дело по факту государственной измены…Это фактовые дела. Хочу сказать всем реваншистам и капитулянтам, закон один для всех", - заявил генпрокурор.

 

Попередження для реваншистів та капітулянтів: Закон один для всіх!

Опубліковано Юрієм Луценком Пʼятниця, 7 червня 2019 р.
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