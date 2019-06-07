В Киеве самолет упал на воду

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

На борту самолета находилось три человека

На территории города Киева самолет АН-2 с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку на водоем. Об этом РБК-Украина рассказала представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан.

Как сообщается, самолет пропал в районе аэропорта "Чайка".

"У нас имеется информация, что самолет исчез в районе аэропорта "Чайка" Киевской области Там на борту находились три человека. Сейчас самолет найдено. Это территориально город Киев. Самолет упал на водоем, колесами вверх. Это была аварийная посадка, точнее это называется жесткое приводнения ", - заявила Рубан.

По уточненной информации, все пассажиры самолета живы и доставлены на берег. Пострадавших передали работникам скорой медицинской помощи. Состояние здоровья пассажиров удовлетворительное.

"Самолет упал в одно из озер Святошинского рыбхоза", - уточнила представитель ГСЧС в Киеве Светлана Водолага

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице Эстонии Таллине во вторник, 4 июня, совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Nordica, который летел из Киева. Всех пассажиров самолета эвакуировали.

Кроме того, в Московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, который летел в Мурманск. Самолет после посадки был полностью охвачен пламенем. Людям пришлось эвакуироваться по спасательным трапам.