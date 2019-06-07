ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве самолет упал на воду

Новости » Происшествия    07.06.2019 - 17:19
В Киеве самолет упал на воду
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

На борту самолета находилось три человека

На территории города Киева самолет АН-2 с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку на водоем. Об этом РБК-Украина рассказала представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан.

Как сообщается, самолет пропал в районе аэропорта "Чайка".

"У нас имеется информация, что самолет исчез в районе аэропорта "Чайка" Киевской области Там на борту находились три человека. Сейчас самолет найдено. Это территориально город Киев. Самолет упал на водоем, колесами вверх. Это была аварийная посадка, точнее это называется жесткое приводнения ", - заявила Рубан.

По уточненной информации, все пассажиры самолета живы и доставлены на берег. Пострадавших передали работникам скорой медицинской помощи. Состояние здоровья пассажиров удовлетворительное.

 

"Самолет упал в одно из озер Святошинского рыбхоза", - уточнила представитель ГСЧС в Киеве Светлана Водолага

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице Эстонии Таллине во вторник, 4 июня, совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Nordica, который летел из Киева. Всех пассажиров самолета эвакуировали. 

Кроме того, в Московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, который летел в Мурманск. Самолет после посадки был полностью охвачен пламенем. Людям пришлось эвакуироваться по спасательным трапам.

В Киеве ночью горела автобаза Самолет из Киева осуществил аварийную посадку в Таллине
Новости Украины КиевГСЧСавиа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь