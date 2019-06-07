ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ваша светлость: Кейт Миддлтон восхитила сеть безупречным образом в белых тонах

Lite » Мода 07.06.2019 - 13:26
Ваша светлость: Кейт Миддлтон восхитила сеть безупречным образом в белых тонах
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

37-летняя герцогиня впервые приняла участие в параде конной гвардии

Вчера, 6 июня, в Великобратании прошел парад конной гвардии – Horse Guards Parade. По традиции, кто-то из членов королевской семьи обязательно присутствует там. В прошлом это были принцы Уильям, Гарри, Филипп и другие члены знаменитой на весь мир династии. В этом году впервые такая честь выпала 37-летней Кейт Миддлтон. К слову, мероприятие проводится перед еще одним важным событием.

Ваша светлость: Кейт Миддлтон восхитила сеть безупречным образом в белых тонахПарад конной армии (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Завтра, 8 июня, в Великобритании отметят официальный день рождения королевы Елизаветы II. И всех жителей Лондона ожидает  не менее торжественный ивент – парад Trooping the Colour. Важно отметить, в будущие выходные на параде, помимо других членов королевской семьи, также будет присутствовать и принц Луи. Здесь же ожидают появления и Меган Маркл, которая давно не совершала выходов в свет в связи с декретным отпуском.

Ваша светлость: Кейт Миддлтон восхитила сеть безупречным образом в белых тонахКейт Миддлтон в очередной раз восхитила безупречным стилем (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для выхода в свет Кейт как всегда выбрала безукоризненный наряд, продуманный до мелочей. Она  пришла на мероприятие в белом пальто одного из своих любимых брендов Catherine Walker. Закрытое, приталенное, длиной до колен, оно  подчеркнул ее стройную фигуру и сделало образ элегантным и стильным. Дополнили его бежевые лодочки и светло-коричневый клатч. Из аксессуаров стоит отметить нежные жемчужные серьги, а также брошь-трилистник, приколотая к пальто. Прическу ей сделали низкую – такое плетение идеально гармонировало с лаконичным и сдержанным луком признанной иконы стиля.

Ваша светлость: Кейт Миддлтон восхитила сеть безупречным образом в белых тонах

Образ герцогини получился невероятно стильным и элегантным (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Стоит ли говорить, что очередной выход в свет супруги принца Уильяма вновь вызвал волну восторгов в сети. Ее образ в кремовых тонах признали одним из самых стильных и ярких. Подписчики знаменитой семьи также не устают восхищаться Кейт. За несколько часов на официальной странице династии в Instagram набралось больше 1000 комментариев. И все они носят восторженный характер:

  • Кейт выглядит как королева уже
  • Она так элегантна и прекрасна
  • Кейт выглядит потрясающе
  • Всегда прекрасна, герцогиня
  • Ох! Она такая классическая и стильная
  • Наше будущее, спасибо Небесам
  • Будущая королева, просто королева!
Модная девчонка: 37-летняя Наталья Водянова восхитила стройной фигурой в коротком платье Близкие беспокоятся: у Меган Маркл появилась непростая зависимость
Новости Украины Кейт Миддлтонкоролевская семьямода
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь