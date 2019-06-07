Зеленский заявил о потере Россией контроля над наемниками

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня

Президент Владимир Зеленский заявил, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - заявил он.

По его словам, обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня.

"Хоть бы кто отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и согласно ситуации. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня ночью 7 июня боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения. В ООС заявили, что боевики дерзко нарушили Минские договоренности и атаковали ВСУ с применением артиллерии.