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Итоги дня: 5 июня

НовостиПрочее    05.06.2018 - 18:56

В Чернобыле горит лес

В Чернобыле (Киевская область) горит "Рыжий лес". Пожар в Чернобыле возник сегодня утром, 5 июня 2018 года, и охватил территорию на площади около 10 га.
Cистема контроля радиации переведена в режим чрезвычайного положенияРаспространения продуктов горения из-за пожара в Чернобыле в сторону Киева не наблюдается. 

 

Активы "Газпрома" в Нидерландах арестованы для выплаты "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов

В Нидерландах арестовали активы российской компании "Газпром" для выплаты НАК "Нафтогаз Украины" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза". В "Нафтогазе" также подчеркнули, что компания использует все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения суда и получить от "Газпрома" всю сумму.
 

Защита Сущенко обжаловала приговор суда РФ

Защита украинского журналиста Романа Сущенко сегодня, 5 июня 2018 года, подала апелляционную жалобу на решение российского суда, который приговорил украинца к 12 годам тюрьмы. Об этом в Twitter сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин. "Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана", - написал он.
 

В Одессе неизвестные напали с ножом на активиста Устименко

В Одессе во вторник, 5 июня, неизвестные напали с ножом на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко. Активист получил ножевое ранение бедра. Полиция квалифицировала нападение на Устименко как покушение на убийство. Как известно, Устименко известен своим участием в протестном движении против "своевольных действий городской власти".
 

Застрелился известный украинский режиссер и писатель

В Черниговской области застрелился Леонид Кантер - известный режиссер, продюсер, путешественник и писатель. Его тело обнаружили 4 июня на хуторе Обирок. Полиция, выехавшая на место происшествия, изъяла у погибшего много огнестрельного оружия.
 

Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров

Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров, на жизнь которых может быть совершено покушение. Его опубликовало интернет-издание "Страна". Источник издания в службе безопасности утверждает, что данные списки Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года. Сам же он получил их от Вячеслава Пивоварника, которого ранее обвинил в финансировании терроризма на территории Украины на деньги некоего "фонда Путина".

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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