В Одессе неизвестные напали с ножом на активиста Устименко

Он получил ножевое ранение бедра

В Одессе во вторник, 5 июня, неизвестные напали с ножом на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля НАБУ Виталия Устименко. Об этом сообщили в общественной организации "Небайдужі".

"Только что в Одессе, при выходе с места работы было совершено покушение на убийство лидера одесского Автомайдана Виталия Устименко. Неизвестные нанесли ему телесные повреждения ножом: по предварительной информации у активиста рана живота и сильно разбита голова", - говорится в сообщении.

Как известно, Устименко известен своим участием в протестном движении против "своевольных действий городской власти".

Отметим, что нападение на Устименко подтвердили и в Национальной полиции.

"Сегодня, 5 июня, в 13:38 по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на ул. Фонтанская дорога двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения. Пострадавший - общественный активист. По предварительным данным, он получил ножевое ранение бедра. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия выясняются", - рассказали в полиции.

Срочно! Около 13.30 совершено нападение на Виталия Устименко.Нападение совершили двое неизвестных спортивного... Опубліковано Balinskyy Vladislav 5 червня 2018 р.

Фото: в Одессе неизвестные напали с ножом на активиста (od.npu.gov.ua)

Напомним, в Одессе двое неизвестных поздно вечером в четверг, 24 мая, напали на местного активиста Сергея Стерненко с девушкой во дворе их дома.