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Защита Сущенко обжаловала приговор суда РФ

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 14:06
Фото: Роман Сущенко (УНИАН)
Фото: Роман Сущенко (УНИАН)

Сущенко в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы

Защита украинского журналиста Романа Сущенко сегодня, 5 июня 2018 года, подала апелляционную жалобу на решение российского суда, который приговорил украинца к 12 годам тюрьмы. Об этом в Twitter сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.

"Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 4 июня 2018 года, украинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации (РФ) приговорили к 12 годам тюрьмы.

Отметим, ранее Фейгин заявлял, что Сущенко могут обменять на руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. 

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Теги публикации: Российская Федерация, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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