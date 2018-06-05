Защита Сущенко обжаловала приговор суда РФ

Сущенко в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы

Защита украинского журналиста Романа Сущенко сегодня, 5 июня 2018 года, подала апелляционную жалобу на решение российского суда, который приговорил украинца к 12 годам тюрьмы. Об этом в Twitter сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.

"Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана", - написал он.

Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана. — Mark Feygin (@FeyginMark) June 5, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 4 июня 2018 года, украинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации (РФ) приговорили к 12 годам тюрьмы.

Отметим, ранее Фейгин заявлял, что Сущенко могут обменять на руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.