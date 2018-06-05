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Интервью

Пожар в Чернобыле: система контроля радиации переведена в режим чрезвычайного положения

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 18:23
Фото: пожар в Чернобыле (Vk.com Vladimir Gerasimov)
Фото: пожар в Чернобыле (Vk.com Vladimir Gerasimov)

В зоне отчуждения и на прилегающих территориях ухудшения радиационной обстановки не произошло

Из-за пожара в Чернобыле система контроля радиационного состояния переведена в режим чрезвычайного положения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ГСП "Экоцентр" в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации - раз в 2 минуты. Система переведена в режим ЧП", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на данный момент в зоне отчуждения и на прилегающих территориях ухудшения радиационной обстановки не произошло. В ведомстве сообщают, что радиационная ситуация находится под контролем.

"Зафиксирован очаг пожара в районе ХОЯТ-2 в 11:03. На данный момент пожар не локализован, продолжается тушение пожара и ведется постоянный контроль. Ориентировочная площадь пожара 15 га (по данным пожарных)", - говорится в сообщении.

Фото: контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены (dazv.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыле горит "Рыжий лес", авиация ГСЧС осуществила уже 7 сбросов воды для ликвидации возгорания.

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Теги публикации: пожар, Чернобыль, радиация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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