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Интервью

Пожар в Чернобыле: распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 18:37
Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)

Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы

Распространения продуктов горения из-за пожара в Чернобыле в сторону Киева не наблюдается. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Ветер на месте пожара юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону г. Киева не наблюдается", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авиация ГСЧС уже совершила 10 сбросов воды (41,5 тонн).

Кроме того, сообщается, что радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы. Так, в Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/час); в Чернобыле - 24.1 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч); на промплощадке Чернобыльской АЭС - 50.7 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что из-за пожара в Чернобыле система контроля радиационного состояния переведена в режим чрезвычайного положения.

Пожар в Чернобыле: система контроля радиации переведена в режим чрезвычайного положения Пожар в Чернобыле: авиация ГСЧС осуществила уже 7 сбросов воды
Теги публикации: пожар, Чернобыль, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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