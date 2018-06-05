Пожар в Чернобыле: распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается

Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы

Распространения продуктов горения из-за пожара в Чернобыле в сторону Киева не наблюдается. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Ветер на месте пожара юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону г. Киева не наблюдается", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авиация ГСЧС уже совершила 10 сбросов воды (41,5 тонн).

Кроме того, сообщается, что радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы. Так, в Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/ч (безопасный уровень - до 30 мкР/час); в Чернобыле - 24.1 мкР/ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч); на промплощадке Чернобыльской АЭС - 50.7 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

Фото: пожар в Чернобыле (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что из-за пожара в Чернобыле система контроля радиационного состояния переведена в режим чрезвычайного положения.