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Активы "Газпрома" в Нидерландах арестованы для выплаты "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов

НовостиЭнергетика    05.06.2018 - 09:47
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

Активы арестовали для исполнения решения Стокгольмского арбитража

В Нидерландах арестовали активы российской компании "Газпром" для выплаты НАК "Нафтогаз Украины" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза" в Twitter.

"Суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража", - говорится в сообщении.

 

В "Нафтогазе" также подчеркнули, что компания использует все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения суда и получить от "Газпрома" всю сумму.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Швейцария уже приняла меры в отношении "Газпрома" по требованию "Нафтогаза".  

"Компания подтверждает факт обращения в швейцарские суды с требованием принудительного взыскания средств, и швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны", - сообщили в НАК.

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Теги публикации: Газпром, Нидерланды, активы, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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