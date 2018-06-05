Активы "Газпрома" в Нидерландах арестованы для выплаты "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов

Активы арестовали для исполнения решения Стокгольмского арбитража

В Нидерландах арестовали активы российской компании "Газпром" для выплаты НАК "Нафтогаз Украины" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза" в Twitter.

"Суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража", - говорится в сообщении.

Суд арештував голландські активи Газпрому для виплати Нафтогазу 2,6 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу pic.twitter.com/kIsGyoZXtQ — Нафтогаз України (@NaftogazUK) June 5, 2018

В "Нафтогазе" также подчеркнули, что компания использует все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения суда и получить от "Газпрома" всю сумму.

Напомним, ранее сообщалось, что Швейцария уже приняла меры в отношении "Газпрома" по требованию "Нафтогаза".

"Компания подтверждает факт обращения в швейцарские суды с требованием принудительного взыскания средств, и швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны", - сообщили в НАК.