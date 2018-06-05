В Чернобыле горит лес

Пожар возник на территории "Рыжего леса" в Чернобыле

В Чернобыле (Киевская область) горит "Рыжий лес". Об этом в Facebook сообщил организатор сообщества "Чернобыль из первых уст".

Как сообщается, пожар начался сегодня, 5 июня 2018 года, в районе "Факела" и "Рыжего леса".

"В Чернобыле стойкий запах гари и дымка", - говорится в сообщении.

Прямо зараз! Я у Чорнобилі, горить Рижий ліс!!! Опубліковано Наталкою Левіною 5 червня 2018 р.

"Рыжий лес" - около 202 кв.км деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС, принявших на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в течение 5-8 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.