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В Чернобыле горит лес

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 17:21
Фото: пожар в Чернобыле (facebook.com/levina.ns)
Фото: пожар в Чернобыле (facebook.com/levina.ns)

Пожар возник на территории "Рыжего леса" в Чернобыле

В Чернобыле (Киевская область) горит "Рыжий лес". Об этом в Facebook сообщил организатор сообщества "Чернобыль из первых уст".

Как сообщается, пожар начался сегодня, 5 июня 2018 года, в районе "Факела" и "Рыжего леса".

"В Чернобыле стойкий запах гари и дымка", - говорится в сообщении. 

 

Прямо зараз! Я у Чорнобилі, горить Рижий ліс!!!

Опубліковано Наталкою Левіною 5 червня 2018 р.

"Рыжий лес" - около 202 кв.км деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС, принявших на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реактора в 1986 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в течение 5-8 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Теги публикации: пожар, Чернобыль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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