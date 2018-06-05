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Підсумки дня: 5 червня

НовиниІнше    05.06.2018 - 18:56

У Чорнобилі горить ліс

У Чорнобиль (Київська область) горить "Рудий ліс". Пожежа у Чорнобилі виникла сьогодні вранці, 5 червня 2018 року,  та охопила територію на площі близько 10 га. Cистема контролю радіації переведена у режим надзвичайного стану.  Розповсюдження продуктів горіння в сторону Києва не спостерігається

 

Активи "Газпрому" в Нідерландах заарештовано для виплати "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів

У Нідерландах арештували активи російської компанії "Газпром" для виплати НАК "Нафтогаз України" 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу". У "Нафтогазі" також підкреслили, що компанія використає всі доступні законні засоби та інструменти, щоб домогтися виконання рішення суду і отримати від "Газпрому" всю суму.
 

Захист Сущенка оскаржив вирок суду РФ

Захист українського журналіста Романа Сущенка сьогодні, 5 червня 2018 року, подав апеляційну скаргу на рішення російського суду, який засудив українця до 12 років в'язниці. Про це в Twitter повідомив представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін. "Скарга на вирок Московського міського суду щодо Романа Сущенка подана", - написав він.
 

В Одесі невідомі напали з ножем на активіста Устименка

В Одесі у вівторок, 5 червня, невідомі напали з ножем на активіста Автомайдана, члена Ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименко. Активіст отримав ножове поранення стегна. Поліція кваліфікувала напад на активіста Устименка як замах на вбивство. Як відомо, Устименко відомий своєю участю в протестному русі проти "свавільних дій міської влади".
 

Застрелився відомий український режисер і письменник

У Чернігівській області застрелився Леонід Кантер - відомий режисер, продюсер, мандрівник і письменник. Його тіло виявили 4 червня на хуторі Обирок. Поліція, що виїхала на місце події, вилучила у загиблого багато вогнепальної зброї.

 

З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів та блогерів

З'явився "розстрільний список" з 47 журналістів і блогерів, на життя яких може бути скоєно замах. Його опублікувало інтернет-видання "Страна". Джерело видання в службі безпеки стверджує, що дані списки Борис Герман нібито передав своєму "куратору Дмитру" в контррозвідці ще 21 травня 2018 року. Сам же він отримав їх від В'ячеслава Пивоварника, якого раніше звинуватив у фінансуванні тероризму на території України на гроші якогось "фонду Путіна".

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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